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الهدهد

“مجزرة محافظين” .. لماذا فعلها “عباس” على حين غرّة!؟

تفاجأ المحافظون المحالون الى التقاعد بالقرار وقالوا إنهم علموا به من وسائل الإعلام فقط!

كتب أنس السالم
محمود عباس يحيل معظم المحافظين إلى التقاعد
محمود عباس احال معظم المحافظين إلى التقاعد دون معرفتهم
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وطن – بجرّة قلم من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبدون إشعار ولا حتّى سابق إنذار، تفاجأ غالبية بإحالة محافظي محافظات قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بإحالتهم إلى التقاعد.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا“، فقد أحال “عباس” للتقاعد في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، كلا من: محافظ شمال غزة، ومحافظ غزة، ومحافظ خان يونس، ومحافظ رفح.

كما أحال الرئيس في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) كلا من: محافظ جنين، ومحافظ نابلس، ومحافظ قلقيلية، ومحافظ طولكرم، ومحافظ بيت لحم، ومحافظ الخليل، ومحافظ طوباس، ومحافظ أريحا والأغوار، للتقاعد.

وبينما لم تتضح دوافع هذا القرار المفاجئ، ذكرت الوكالة الرسمية أنّ “عباس” أصدر مرسوما رئاسيا بتشكيل لجنة رئاسية، تضم عددا من الشخصيات القيادية ذات الاختصاص لاختيار مرشحين لشغل منصب محافظي المحافظات الشاغرة. وتنسيبها للرئيس لإصدار قرار بشأنها.

محافظون محالون إلى التقاعد: علمنا بالقرار من الإعلام! 

تعقيباً على قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بإحالتهم إلى التقاعد، قال محافظون في تصريحاتٍ لشبكة “قدس” المحلية، إنهم علموا بالقرار من وسائل الاعلام.

في حين قال محافظ جنين المحال للتقاعد أكرم الرجوب: “لم أتبلغ مسبقًا بقرار الإحالة للتقاعد. وعرفت بالقرار من وسائل الإعلام. ولا أعلم ما هي أسباب هذا القرار”.

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محافظ جنين المحال الى التقاعد أكرم الرجوب
محافظ جنين المحال الى التقاعد أكرم الرجوب

بينما أكد محافظ طولكرم المحال للتقاعد، عصام أبو بكر: “علمنا بقرار الإقالة اليوم ولا نعلم ما هي الأسباب. ونحن ملتزمون بقرار الرئيس”.

محافظ طولكرم المحال الى التقاعد عصام أبو بكر
محافظ طولكرم المحال الى التقاعد عصام أبو بكر

كما علق محافظ أريحا المحال للتقاعد جهاد أبو العسل في حديثه قائلاً: “لم يكلمنا أحد بشأن قرار الإحالة للتقاعد. ولم نبلغ منه مسبقًا. ولا ندري ما هي الأسباب. وفوجئنا به من وسائل الإعلام”.

محافظ أريحا المحال إلى التقاعد جهاد ابو العسل
محافظ أريحا المحال إلى التقاعد جهاد ابو العسل

 

المصدروفا - قدس

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