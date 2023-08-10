فحص غريب وهن عاريات الصدر.. ما حدث لمشاركات بمسابقة ملكة جمال إندونيسيا فضيحة

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وطن- كشفت فعاليات مسابقة ملكة جمال إندونيسيا التي أُقيمت في “جاكرتا” عاصمة إندونسيا، في الفترة ما بين 29 يوليو و3 آب الجاري، والمؤهلة لمسابقة “ملكة جمال الكون” عن تفاصيل فضيحة كبيرة بعد أن تقدمت 6 متسابقات ببلاغ للشرطة اتهمن فيها منظمي الحفل بالتحرش الجنسي بهن، وإجبارهن على خلع ملابسهن لإجراء فحوصات جسدية، في غرفة يوجد بها أكثر من 20 شخصا من بينهم رجال، وفق ما ذكرت محاميتهن.

وأوضحت محامية المتسابقات،”ميليسا انجريني“، أن المتسابقات جرى تصويرهن وهن عاريات. مضيفة أنه ليس هناك حاجة لإجراء مثل هذه الفحوصات، حسب بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على إنستغرام.

ولفتت المحامية الإندونيسية الشهيرة إلى أن مسؤولين في المؤسسة المحلية التي تحمل ترخيص تنظيم مسابقة ملكة جمال الكون في إندونيسيا “بي تي كابيلا سواستيكا كاريا”، أكدوا أنه يجب عليهم التأكد من عدم وجود أي ندوب أو سيلوليت أو أوشام على أجساد المتسابقات.

وأفادت الشركة المنظمة لمسابقة ملكة جمال الكون في بيان نقلته رويترز، أنها تحقق في هذا الأمر.

صورة “غير لائقة”

ونقلت وكالة “رويترز” عن إحدى المتسابقات، رفضت الكشف عن اسمها في مؤتمر صحفي وطمست الكاميرات وجهها، قولها إنها طٌلب منها التقاط بعض الصور لها في أوضاع غير لائقة. موضحة “كُنت مرتبكة للغاية ولا أشعر بالراحة، لأن الجميع كان ينظر لي”.

وعلى صعيد متصل، نشر حساب ملكة جمال الكون منشور عبر خاصية “ستوري” بموقع “إنستجرام”، قال فيه: “نحن على علم بالادعاءات المتعلقة بمسابقة ملكة جمال إندونيسيا.”

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وتابع المنشور:”تم أخذ مزاعم الاعتداء الجنسي على محمل الجد، مؤكدا أن توفير مكان آمن للمرأة هو من أهم أولويات المسابقة العالمية”، حسب ما ذكر تقرير لـ شبكة “CNN” الأمريكية.