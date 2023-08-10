الخميس, أغسطس 10, 2023
الرئيسيةحياتنافحص غريب وهن عاريات الصدر.. ما حدث لمشاركات بمسابقة ملكة جمال إندونيسيا...
حياتنا

فحص غريب وهن عاريات الصدر.. ما حدث لمشاركات بمسابقة ملكة جمال إندونيسيا فضيحة

محامية المتاسبقات قالت إنه طُلب من بعضهم التعرّي وكشف صدورهن للتأكد أمام 20 شخصاً، مما إذا كُن يحملن خدوشاً أو جروحاً من نوع ما

كتب فهمي الورغمي
فحص غريب وهن عاريات الصدر.. ما حدث لمشاركات بمسابقة ملكة جمال إندونيسيا فضيحة
مسابقة ملكة جمال إندونيسيا
- Advertisement -

وطن- كشفت فعاليات مسابقة ملكة جمال إندونيسيا التي أُقيمت في “جاكرتا” عاصمة إندونسيا، في الفترة ما بين 29 يوليو و3 آب الجاري، والمؤهلة لمسابقة “ملكة جمال الكون” عن تفاصيل فضيحة كبيرة بعد أن تقدمت 6 متسابقات ببلاغ للشرطة اتهمن فيها منظمي الحفل بالتحرش الجنسي بهن، وإجبارهن على خلع ملابسهن لإجراء فحوصات جسدية، في غرفة يوجد بها أكثر من 20 شخصا من بينهم رجال، وفق ما ذكرت محاميتهن.

وأوضحت محامية المتسابقات،”ميليسا انجريني“، أن المتسابقات جرى تصويرهن وهن عاريات. مضيفة أنه ليس هناك حاجة لإجراء مثل هذه الفحوصات، حسب بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على إنستغرام.

ولفتت المحامية الإندونيسية الشهيرة إلى أن مسؤولين في المؤسسة المحلية التي تحمل ترخيص تنظيم مسابقة ملكة جمال الكون في إندونيسيا “بي تي كابيلا سواستيكا كاريا”، أكدوا أنه يجب عليهم التأكد من عدم وجود أي ندوب أو سيلوليت أو أوشام على أجساد المتسابقات.

وأفادت الشركة المنظمة لمسابقة ملكة جمال الكون في بيان نقلته رويترز، أنها تحقق في هذا الأمر.

صورة “غير لائقة”

ونقلت وكالة “رويترز” عن إحدى المتسابقات، رفضت الكشف عن اسمها في مؤتمر صحفي وطمست الكاميرات وجهها، قولها إنها طٌلب منها التقاط بعض الصور لها في أوضاع غير لائقة. موضحة “كُنت مرتبكة للغاية ولا أشعر بالراحة، لأن الجميع كان ينظر لي”.

وعلى صعيد متصل، نشر حساب ملكة جمال الكون منشور عبر خاصية “ستوري” بموقع “إنستجرام”، قال فيه: “نحن على علم بالادعاءات المتعلقة بمسابقة ملكة جمال إندونيسيا.”

- Advertisement -

وتابع المنشور:”تم أخذ مزاعم الاعتداء الجنسي على محمل الجد، مؤكدا أن توفير مكان آمن للمرأة هو من أهم أولويات المسابقة العالمية”، حسب ما ذكر تقرير لـ شبكة “CNN” الأمريكية.

المصدررويترز + تويتر ، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

سائحة دنماركية شقراء تستعرض بعضوها التناسلي في مكان عام والسلطات الإندونيسية تتدخل (شاهد)

حياتنا

سائحة ألمانية تتعرى تماماً وتقتحم عرضاً في معبد هندوسي بإندونيسيا لسبب غريب جداً (شاهد)

حياتنا

وفاة المتأهلة لنهائيات ملكة جمال الكون الفاتنة سيينا وير بطريقة مأساوية! (شاهد)

فيديو

ماتت في الحال.. فيديو مروع لسقوط امرأة من مصعد مطار دولي

الهدهد

العالم الهولندي يثير الذعر مجددا ويُحذر من ضربة ثانية.. حدد التاريخ

رياضة

هكذا تفاعل نجوم الكرة العربية على قرار “الفيفا” سحب تنظيم كأس العالم للشباب من إندونيسيا بسبب إسرائيل

فيديو

الجميع ظنه مشهداً رومانسياً… فيديو “صادم” لرجل يلقي زوجته في البحر من على متن سفينة!

فيديو

مشهد عجيب لما فعله تمساح بجثة طفل غارق وسط ذهول أسرته (فيديو)

حياتنا

متحولة جنسيا.. ظهور مثير لمالكة مسابقة ملكة جمال الكون وخطاب غامض (فيديو)

حياتنا

مفاجأة .. هل تم تزوير ملكة جمال الكون!؟

حياتنا

لن تصدق.. هذه هي ملكة جمال الكون بدون مكياج! (شاهد)

حياتنا

ظهرت شبه عارية.. لحظة إعلان “آر بوني غابرييل” ملكة جمال الكون (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فضيحة.. ضبط سعودي في الكويت استغل سيارة جمعية المحامين لفعل المحظور

في اليوم الوطني للكسل.. 9 فوائد مذهلة للكسل أخفاها عنك الجميع

زوجة تامر حسني الجديدة مهندسة تزوجها سرا قبل انفصاله عن بسمة.. حساب شهير بانستغرام كشف هويتها

العراق.. شرطي ينتحر في بث مباشر بسبب قادته ويذكرهم بالاسم (فيديو)

الإمارات تشيطن الجزائر عبر أذرعها.. فضيحة مهنية لمراسل “سكاي نيوز” والمذيعة تُحرجه

رقص وإباحية.. “جيش الشواذ” السويدي يفتخر بمثلية جنوده علنا (فيديو)

مثلية جنسية وفضيحة طالبات في مدارس البنات بالسعودية.. فيديو صادم!

“طَبل تَسْلَم”.. هكذا نشر محمد بن سلمان “العبودية الحديثة” في السعودية

الرابط الغامض: كيف تؤثر منطقة الدماغ “ما تحت المهاد” على شهيتك ووزنك؟

“وبكره تشوفوا مصر”.. فورين بوليسي: كيف دمر السيسي الدولة في 10 سنوات؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC