دنيا بطمة تتجاوز إهانة الملك محمد السادس وتكشف أدق تفاصيل جسدها في استعراض مثير (فيديو)

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وطن- تجاهلت الفنانة المغربية دنيا بطمة أزمة اتهامها بإهانة الملك محمد السادس، واستعرضت جسدها بطريقة مثيرة.

ونشرت دنيا بطمة عبر خاصية الستوري، في حسابها على انستجرام، مقاطع لها وهي ترتدي ليجن أسود، وتوب أسود نصف بطن بأكمام.

وكان الليجن يلتصق بجسد دنيا بطمة بشدة وهي تقف أمام المرآة وتستعرض منحنياتها المكشوفة بدقة.

غير مقصودة

وكانت دنيا بطمة قد تورطت بغير قصد بإهانة كبيرة للملك محمد السادس خلال إقامتها إحدى حفلات الزفاف، وذلك بحسب مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على “انستغرام“.

وظهرت دنيا بطمة أثناء إقامتها حفل الزفاف وهي تتفاعل بشدة مع الحضور الذين استمتعوا بكل ما قدمته مرتدية القفطان المغربي.

وبينما كانت دنيا بطمة تتفاعل مع سيدة كانت ترقص بجانبها وتقوم برمي “النقطة” عليها ووضعها للأوراق النقدية التي تحمل صورة الملك محمد السادس في جيب القفطان على صدرها. سقط الكثير من الاوراق لنقدية على الارض ما جعل دنيا بطمة تدوس عليها أثناء غنائها.

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وأظهر الفيديو كذلك لحظة تنبه دنيا بطمة للأمر، ما دفعها للالتفات للخلف وتوجيه بعض التعليمات لإحدى العازفات في الفرقة. والتنبيه عليها بلملمة الأوراق النقدية الملقاه على الأرض، وهو ما ما قامت السيدة بتنفيذه على الفور.