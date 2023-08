جواو فيلكس على رادار الهلال السعودي.. وهذا شرط اللاعب الوحيد

- Advertisement -

وطن- ذكر الصحفي الإيطالي الموثوق في انتقالات كرة القدم، فابريزيو رومانو، بأن الهلال السعودي يحاول التعاقد مع النجم البرتغالي جواو فليكس لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني على سبيل الإعارة هذا الصيف.

وقال الإيطالي رومانو في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر). بشأن عرض البرتغالي فليكس للانتقال إلى الدوري السعودي، ” الهلال يحاول الاقتراب من التعاقد مع جواو فيلكس على سبيل الإعارة، قادماً من نادي أتلتيكو مدريد”.

وأضاف الإيطالي الخبير في سوق الانتقالات رومانو، ” نادي أتلتيكو مدريد رافض فكرة إعارته، لأنهم يريدون بيعه بصفقة دائمة..”.

وختم تغريدته، ” يريد اللاعب فيلكس الانضمام إلى برشلونة، وينظر فقط الانتقال إلى المملكة العربية السعودية على سبيل الإعارة”.

Understand Al Hilal approached Atlético with formal intention to offer loan deal for João Félix 🚨🔵🇸🇦

Atlético rejected — priority remains to sell João on permanent deal.

João dreams of Barça; only considers Saudi move possible on loan.

Al Hilal and Jorge Jesus will insist. pic.twitter.com/cwInPtSoUe

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2023