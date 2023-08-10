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رياضة

جواو فيلكس على رادار الهلال السعودي.. وهذا شرط اللاعب الوحيد

الهلال السعودي يرغب في التعاقد مع البرتغالي فيلكس هذا الصيف على سبيل الإعارة

كتب فارس أبو شيحة
جواو فيلكس وعرض الهلال السعودي
جواو فيلكس وعرض الهلال السعودي
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وطن- ذكر الصحفي الإيطالي الموثوق في انتقالات كرة القدم، فابريزيو رومانو، بأن الهلال السعودي يحاول التعاقد مع النجم البرتغالي جواو فليكس لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني على سبيل الإعارة هذا الصيف.

وقال الإيطالي رومانو في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر). بشأن عرض البرتغالي فليكس للانتقال إلى الدوري السعودي، ” الهلال يحاول الاقتراب من التعاقد مع جواو فيلكس على سبيل الإعارة، قادماً من نادي أتلتيكو مدريد”.

جواو فيلكس وعرض الهلال السعودي

وأضاف الإيطالي الخبير في سوق الانتقالات رومانو، ” نادي أتلتيكو مدريد رافض فكرة إعارته، لأنهم يريدون بيعه بصفقة دائمة..”.

وختم تغريدته، ” يريد اللاعب فيلكس الانضمام إلى برشلونة، وينظر فقط الانتقال إلى المملكة العربية السعودية على سبيل الإعارة”.

وكان البرتغالي فيلكس قد انتقل الموسم الماضي إلى صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي. (البلوز)، على سبيل الإعارة لموسم واحد فقط، قبل العودة مجدداً هذا الصيف إلى صفوف أتلتيكو مدريد، في ظل رغبة الأخير في بيع اللاعب بالميركاتو الحالي.

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ولم يقدم لاعب أتلتيكو مدريد جواو فيلكس، المستوى المأمول منه خلال فترة إعارته مع نادي تشيلسي الإنجليزي الموسم الماضي.

البرتغالي فيلكس
البرتغالي فيلكس

من هو اللاعب جواو فيلكس؟!

جواو فيليكس سيكويرا، لاعب برتغالي محترف في كرة القدم، من مواليد شهر نوفمبر عام 1999. (23 عاماً)، يلعب في أكثر من مركز الهجوم والوسط والجناح.

كما وبدأ اللاعب البرتغالي فيلكس مسيرته الاحترافية من بوابة نادي بنفيكا عام 2016، ليتعاقد معه أتلتيكو مدريد في عام 2019. قبل الانتقال في الميركاتو الماضي إلى صفوف نادي تشيلسي على سبيل الإعارة.

البرتغالي فيلكس وعرض الهلال السعودي
البرتغالي فيلكس وعرض الهلال السعودي

ويشار إلى أن عقد البرتغالي جواو فيلكس سينتهي مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني (البلانكوس) في يونيو/ حزيران صيف 2027.

المصدروطن + فابريزيو رومانو تويتر

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