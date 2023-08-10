أمريكية تغادر دبي أخيرا بعد أشهر من المعاناة.. ما قصتها؟

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وطن- غادرت امرأة من هيوستن، تُعرف على الإنترنت باسم “ساسي تراكر”، الإمارات العربية المتحدة بعد أن تقطعت بها السبل في دبي لأشهر بسبب مشاجرة في وكالة لتأجير السيارات.

قالت رادها ستيرلنغ التي تدير مجموعة منتقدة لدولة الإمارات العربية المتحدة تسمى “محتجز في دبي”، إن تييرا يونغ ألين ، 29 عامًا ، غادرت الإمارات، وستعبر المملكة المتحدة في طريق عودتها إلى الولايات المتحدة، وفق موقع “abcnews“.

وأضافت أن ألين دفعت مبلغ 1360 دولارًا وديعة لشرطة دبي لإلغاء حظر السفر الذي واجهته.

ولم يكن من الواضح ما إذا كانت ألين لا تزال لديها أي شكاوى قانونية ضدها في الإمارات العربية المتحدة.

تعليق الخارجية الأمريكية

بدورها، أقرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أن ألين غادرت دبي، لكنها رفضت الإفصاح عما إذا كانت لا تزال تواجه إجراءات قانونية في الإمارات.

وقالت وزارة الخارجية: “نتعامل بجدية مع التزامنا بمساعدة المواطنين الأمريكيين في الخارج.. على مدى الأشهر العديدة الماضية، قدمت السفارة الأمريكية في دبي مساعدة قنصلية مستمرة في هذه القضية.”

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كما أن ظروف مشادة أبريل الماضي في وكالة تأجير السيارات المجهولة لا تزال غير واضحة، فيما كانت ألين في وقت سابق في سيارة مستأجرة متورطة في حادث مروري.

وتواجه ألين اتهامات محتملة بالصراخ في وجه موظف بوكالة تأجير السيارات، دون توضيح ما قالته ألين في ذلك الوقت.

واتهمت “ستيرلنغ”، موظف وكالة تأجير السيارات بـ “رفع صوته” في ألين ومتابعتها خارج المحل بطريقة تهديدية أثناء الحادث.

واعترضت شرطة دبي على وصف ستيرلنغ للمشاجرة ، وقالت بدلاً من ذلك إنها تلقت شكوى من وكالة تأجير السيارات بشأن ألين “تتهمها بالقذف والتشهير بموظفة وسط نزاع حول رسوم تأجير السيارات”.

الإمارات العربية المتحدة لديها قواعد تحكم الكلام بدقة تتجاوز بكثير ما هو شائع في الدول الغربية.

ورفع الإصبع الأوسط في نزاع مروري، أو إرسال رسالة نصية تسمي شخصًا ما أمرٌ قد يثير قضايا جنائية، وهو أمر قد لا يدركه السائحون الأجانب الذين يتوافدون إلى دبي إلا بعد فوات الأوان.

وبموجب القانون الإماراتي، فإن إهانة شخص آخر علانية يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عام وغرامة قدرها 5450 دولارًا.

وشهدت النزاعات حول رسوم وكالة تأجير السيارات سائحين أجانب آخرين عالقين في دولة المدينة في الماضي أيضًا.