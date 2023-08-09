واتساب يجهز لهز عرش زووم في المكالمات المرئية والاجتماعات عن بعد

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وطن- بعدما حاز تطبيق “زووم” على حصّة الأسد، كوسيلة للمكالمات المرئية وعقد الاجتماعات عن بعد، يعمل تطبيق “واتساب” على مزاحمة “زووم” في هذه الخاصية.

وقالت تقارير، إن تطبيق واتساب دخل على الخط بسرعة عبر خاصية جديدة يسحب بها البساط من تحت “زووم”.

وأعلن رئيس شركة “ميتا” المالكة لواتساب مارك زوكربيرغ، أن منصته تعمل على إصدار خاصية “مشاركة الشاشة” أثناء مكالمات الفيديو، على أن يتم طرحها تدريجيا لجميع مستخدمي “واتساب” خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال زوكربيرغ عبر قناته التي تبث على إنستغرام: “سنضيف القدرة على مشاركة شاشتك أثناء مكالمة فيديو على واتساب”.

كيفية الاستفادة من الخدمة

وشرح زوكربيرغ طريقة الاستفادة من ذلك، قائلا: “كل ما عليك فعله أن تبدأ بمكالمة فيديو مع شخص واحد أو أكثر، ثم تنقر فوق أيقونة المشاركة الجديدة”.

يتم بعدها اختيار إذا كان الشخص يريد مشاركة تطبيق معين أو الشاشة بأكملها، وستتم بعد ذلك مشاركة الشاشة مع جميع المشاركين في المكالمة في العرض الأفقي.

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وفي الوقت نفسه، ستظل أيقونات الفيديو الخاصة بهم مرئية على الجانب الأيمن من الشاشة.

وركزت شركة “ميتا” خلال الفترة الماضية على تقديم ميزات جديدة لتوسيع استخدام “واتساب” خلال الأشهر القليلة الماضية، وفق قناة العربية، التي أشارت إلى أن الشركة اهتمت برسائل الفيديو الفورية، وقنوات لمتابعة الأشخاص والعلامات التجارية، وإقفال محادثاتك الخاصة برمز.