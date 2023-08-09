الأربعاء, أغسطس 9, 2023
الرئيسيةالهدهدواتساب يجهز لهز عرش زووم في المكالمات المرئية والاجتماعات عن بعد
الهدهد

واتساب يجهز لهز عرش زووم في المكالمات المرئية والاجتماعات عن بعد

شركة ميتا تركز على تقديم ميزات جديدة لتوسيع استخدام واتساب خلال الأشهر القليلة الماضية

كتب خالد الأحمد
واتساب يجهز لهز عرش زووم في المكالمات المرئية والاجتماعات عن بعد
تطبيق واتساب
- Advertisement -

وطن- بعدما حاز تطبيق “زووم” على حصّة الأسد، كوسيلة للمكالمات المرئية وعقد الاجتماعات عن بعد، يعمل تطبيق “واتساب” على مزاحمة “زووم” في هذه الخاصية.

وقالت تقارير، إن تطبيق واتساب دخل على الخط بسرعة عبر خاصية جديدة يسحب بها البساط من تحت “زووم”.

وأعلن رئيس شركة “ميتا” المالكة لواتساب مارك زوكربيرغ، أن منصته تعمل على إصدار خاصية “مشاركة الشاشة” أثناء مكالمات الفيديو، على أن يتم طرحها تدريجيا لجميع مستخدمي “واتساب” خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال زوكربيرغ عبر قناته التي تبث على إنستغرام: “سنضيف القدرة على مشاركة شاشتك أثناء مكالمة فيديو على واتساب”.

كيفية الاستفادة من الخدمة

وشرح زوكربيرغ طريقة الاستفادة من ذلك، قائلا: “كل ما عليك فعله أن تبدأ بمكالمة فيديو مع شخص واحد أو أكثر، ثم تنقر فوق أيقونة المشاركة الجديدة”.

يتم بعدها اختيار إذا كان الشخص يريد مشاركة تطبيق معين أو الشاشة بأكملها، وستتم بعد ذلك مشاركة الشاشة مع جميع المشاركين في المكالمة في العرض الأفقي.

- Advertisement -

وفي الوقت نفسه، ستظل أيقونات الفيديو الخاصة بهم مرئية على الجانب الأيمن من الشاشة.

وركزت شركة “ميتا” خلال الفترة الماضية على تقديم ميزات جديدة لتوسيع استخدام “واتساب” خلال الأشهر القليلة الماضية، وفق قناة العربية، التي أشارت إلى أن الشركة اهتمت برسائل الفيديو الفورية، وقنوات لمتابعة الأشخاص والعلامات التجارية، وإقفال محادثاتك الخاصة برمز.

شركة-ميتا
شركة-ميتا
المصدرانستغرام ،رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

شبيه إيلون ماسك يطرح مارك زوكربيرغ أرضاً ويتصدّر التريند (شاهد)

الهدهد

“نزال ماسك ومارك” .. مفاجأة طبية قد تكون سبباً في إلغاء المواجهة!

حياتنا

تطبيق يسرق الرسائل الخاصة من واتساب وفيسبوك حتّى بعد حذفه ..احذر تنزيله!

الهدهد

نزال إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ .. لمن ستذهب العائدات!؟

حياتنا

تطبيق واتساب يختبر ميزة رسائل الفيديو القصيرة..كيف تعمل؟

حياتنا

إليك 3 طرق لكتم صوت المحادثات على تطبيق واتساب

حياتنا

واتساب يكشف عن ميزة جديدة..ستعجبك بالتأكيد!

حياتنا

كيف تعرف إذا قام شخص ما بحظرك على تطبيق واتساب؟

الهدهد

معلومة سرية عن زوجة مارك زوكربيرغ كشفها إيلون ماسك لإحراج خصمه

الهدهد

ثريدز Threads يطير بثروة مارك زوكربيرغ .. وإيلون ماسك يندب حظه!

تقارير

إقبال جنوني على “ثريدز” وشاكيرا وجنيفر لوبيز بالمقدمة.. هل يكتب نهاية تويتر؟

حياتنا

إذا نفذت مساحة تخزين الآيفون .. غيّر هذا الإعداد لتحرير مساحة فوراً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أنباء عن اعتقال الأميرين خالد بن طلال وفيصل بن يزيد بعد اتهام أحدهما لتركي آل الشيخ بالفساد!

لهذا السبب.. يوصي الأطباء بالنوم دائمًا في نفس الوقت

أردني يغتصب ابنة الـ15 عاماً احتفالاً بعيد ميلاده!

طهران تحذر واشنطن بالاستيلاء على سفن أمريكية.. ما علاقة الإمارات؟

باريس يُواصل الضغط على مبابي للرحيل بهذا التصرف!

الشيخ عبد العليم يشلح عباءة الدين ويطلق أغاني عاطفية خليجية (فيديو)

هل تستطيع تونس تجنب الإفلاس؟!

ناشطة عُمانية تقارن الحج بصلالة وتثير موجة غضب ضدها!

ما يعرفه القليل من الناس عن مرض الزهايمر: الاضطرابات العقلية والسلوكية

مريم الدباغ كما لم تظهر من قبل.. عارية تماما ولكن! (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC