هل تستطيع تونس تجنب الإفلاس؟!

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وطن – تفيد التقارير أن اثنتي عشر دولة تخاطر بالإفلاس أو التخلف عن سداد ديونها، بما في ذلك مصر وتونس في الشرق الأوسط.

وفقًا للبيانات الأخيرة، يواجه الاقتصاد التونسي مشاكل مزمنة، بدءًا من الدين العام، الذي قفز إلى أكثر من 80 في المائة من الدخل القومي التونسي أو الناتج المحلي الإجمالي، حيث كان أقل من 40 في المائة في عام 2010 مباشرة قبل الربيع العربي.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع العجز في الحساب الجاري (الميزان التجاري) إلى 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي حيث ارتفعت أسعار السلع المستوردة مثل السلع الأساسية ومصادر الطاقة بشكل حاد خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية بسبب التضخم العالمي وتأثيرات استمرار حرب روسيا وأوكرانيا.

أدت هذه التطورات مجتمعة إلى ارتفاع معدل التضخم في البلاد إلى رقم قياسي تجاوز 10 في المائة من يناير إلى أبريل من هذا العام. بحسب مقالٍ نشره موقع “middleeasteye” للباحث الاقتصادي وليد ابو هلال تطرق فيه إلى أزمات تونس الاقتصادية وإمكانية وقوعها في الافلاس.

ضعف الاستثمار يؤدي انخفاض في النمو الاقتصادي

بالنظر إلى الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد التونسي، فإن الأمر يستحق دراسة ما إذا كانت هناك فرصة لتفادي التخلف عن السداد.

في عام 2011، شاهد الكثير من العالم بإعجاب كبير الشعب التونسي الرائد في ثورات الربيع العربي.

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لكن في أعقاب الاضطرابات السياسية في البلاد، كان هناك تباطؤ اقتصادي تفاقم لاحقًا بسبب تأثير جائحة Covid-19.

أدى ضعف الاستثمار إلى انخفاض في النمو الاقتصادي أو نمو الناتج، مما أدى إلى انخفاض في خلق فرص العمل.

في ضوء هذه التحديات، وللحفاظ على النظام والأمن، نفذت الحكومة سياسات شعبوية مثل زيادة دعم الوقود والسلع الأساسية. تحت ضغط من اتحاد الشغل التونسي القوي، الذي استخدم لخلق فرص عمل في القطاع العام دون خطة حقيقية لإصلاح تشوهات الاقتصاد.

هذه الطريقة قصيرة النظر في التعامل مع الاقتصاد، إلى جانب الصراعات السياسية التي تفاقمت منذ عام 2021 بعد أن منح الرئيس قيس سعيد لنفسه سلطات استثنائية، بدت وكأنها تعجل البلاد نحو الفشل الاقتصادي.

من حيث الميزان التجاري، تعد تونس مستوردا صافيا، مما يعني أن وارداتها أكبر من صادراتها.

رفض قيس سعيد شروط صندوق النقد الدولي

مع ارتفاع معدلات التضخم في جميع أنحاء العالم، تضاعف هذا العجز في الأشهر الـ 12 الماضية إلى حوالي 1.9 مليار دولار، وهو نفس مبلغ اقتراح الإنقاذ من صندوق النقد الدولي، الذي رفضه الرئيس التونسي.

في خطابه في 5 أبريل، أعلن سعيد أنه “لن يسمع إملاءات” من صندوق النقد الدولي.

ينبع رفضه للاقتراح إلى حد كبير من عدم رغبته في خفض دعم الوقود والسلع الأساسية، وكذلك فاتورة رواتب القطاع العام، على الرغم من أن فريقه التكنوقراط أعرب عن عدم وجود خيار سوى المضي قدمًا في اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي.

وبينما يؤكد المسؤولون في البلاد أن على التونسيين “الاعتماد على أنفسهم”، فإن هذا الهدف النبيل للأسف لا يمكن تحقيقه على المدى القصير.

قد يفكرون في بعض الخيارات مثل المساعدة من الجزائر و / أو بنك التصدير والاستيراد الأفريقي Afreximbank ، لكن حتى هذا لن يحل مشكلة التمويل بأكملها في تونس.

وتجدر الإشارة إلى أن قرض صندوق النقد الدولي يعتبر بمثابة ضوء أخضر للمانحين والمقرضين الدوليين من الاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربية لمساعدة الاقتصاد التونسي بشكل أكبر.

في الواقع، فإن المسودة الحالية لاتفاقية صندوق النقد الدولي تشجع المجتمع الدولي على إظهار دعم مالي أوسع لتونس، وهو ما تشتد الحاجة إليه في 2023-2024 وفقًا لوكالة”فيتش”، وهي وكالة التصنيف التي خفضت تصنيف تونس في خطوة واحدة قبل التخلف عن السداد.

الطريق إلى الأمام

باختصار، أدى ارتفاع فاتورة الأجور العامة في تونس والإعانات السخية، إلى جانب عوامل ثانوية، إلى عجز كبير في الميزانية العامة.

يضاف إلى ذلك عجز كبير في الميزان التجاري حيث تفوق واردات البلاد على صادراتها.

ينفد البنك المركزي التونسي الآن من احتياطياته من العملات الأجنبية، والتي قد تستمر لمدة 90 يومًا فقط حيث انخفض المبلغ بشكل حاد إلى 7.8 مليار دولار.

ذكرت الحكومة التونسية في خطتها التمويلية أنها تحتاج إلى أكثر من 5 مليارات دولار من الأطراف الخارجية للفترة 2023-2024 لتقليص العجز في الميزان التجاري، ودعم احتياطي البنك المركزي، وتمويل استيراد المواد الغذائية والوقود.

من المفترض أيضًا أن تغطي الخطة أقساطًا يبلغ مجموعها 1.5 مليار دولار إلى الاتحاد الأوروبي على قرض يصل تاريخ استحقاقه في 2023-2024. كما يدعو إلى زيادة التمويل المحلي بالدينار التونسي اللازم لتغطية العجز في الميزانية الحكومية.

على المدى القريب، لا يوجد بديل سوى التوصل إلى تسوية مع صندوق النقد الدولي.

ستمهد هذه الصفقة الطريق لخطة إنقاذ دولية، من المتوقع أن تساهم فيها دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي.

المقرضون يتبعون خطى صندوق النقد

في نهاية المطاف، يجب على الحكومة التونسية أن تدرك أن المقرضين بشكل عام يتبعون خطى صندوق النقد الدولي ويوافقون على ما توافق عليه الوكالة. وهو نفس المعيار الذي طبقته دول مجلس التعاون الخليجي على مصر أيضًا.

على المدى الطويل، هناك العديد من الخطوات اللازمة لإصلاح الاقتصاد: محاربة الفساد واستعادة وتعزيز الديمقراطية والشفافية أمران حاسمان لتغيير الأمور.

يجب وضع حد للدولة الريعية في التعامل مع الاقتصاد لأنها لا تستطيع أن تنجح في حالة تونس بسبب ضعف مواردها.

ويشمل ذلك إصلاح الاختلالات في نظام الدعم الحكومي للسلع والوقود وتقليص فاتورة الأجور العامة مع ضمان وصول الدعم إلى الفئات الضعيفة المستحقة.

إن إصلاح قوانين الاستثمار، والتخلص من البيروقراطية، وتحسين الأمن وإصلاح قطاع السياحة ، الذي يشكل 7 في المائة من الاقتصاد ، سيساعد على تقليص عجز ميزان المدفوعات.

كما يجب على الحكومة دعم دور القطاع الخاص في التنمية الزراعية والصناعية حيث يمكن أن يكون بمثابة أحد الحلول الرئيسية لإصلاح عجز ميزان المدفوعات وبالتالي زيادة احتياطيات العملات الأجنبية في خزائن البنك المركزي.