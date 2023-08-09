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هبة عبوك في إطلالة فاضحة مجددا.. قربت الكاميرا لجسدها المثير لتظهر ما لم يظهر من قبل

هذا هو الصيف الأول الذي تقضيه هبة بدون لاعب كرة القدم أشرف حكيمي بعد علمها بتورطه في جريمة اغتصاب

كتب رفيف عبدالله
هبة عبوك في إطلالة فاضحة مجددا.. قربت الكاميرا لجسدها المثير لتظهر ما لم يظهر من قبل
هبة عبوك
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وطن– ظهرت الفنانة الإسبانية، هبة عبوك، مجدداً بإطلالة فاضحة ببكيني خيط, وكأنها لا ترتدي شيئاً من قلب تونس.

نشرت هبة عبوك، التي تقضي إجازة الصيف في مسقط رأسها تونس، عدة مقاطع عبر انستجرام، وهي تلهو مع أطفالها في أحد المنتجعات السياحية أمام البحر.

أصول تونسية ليبية أندلسية

وارتدت هبة عبوك أجرأ بيكيني خيط باللونين الأرزق والأخضر، وظهرت في حمام السباحة مع طفلها الأكبر أمين.

على الرغم من ولادتها في مدريد ، إلا أن الممثلة هبة أبو خريس بن سليمان ، والمعروفة باسم هبة عبوك ، من أصول تونسية وليبية ، إلى جانب أندلسية.

هذا هو الصيف الأول الذي تقضيه هبة بدون لاعب كرة القدم أشرف حكيمي بعد علمها بتورطه في جريمة اغتصاب.

إجازة فريدة

زواج عبوك وحكيمي نتج عنهما أمين ونعيم ، اللذين أرادا السفر برفقة والدتهما إلى تونس للاستمتاع بهذه الإجازة.

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وقفت هبة مع أطفالها في شوارع مدينة الحمامات ، حيث تجولوا بين أكشاك الطعام المتنقلة وحيث قضى أصغر أطفالها وقتًا رائعًا في اللعب ببعض البالونات.

هبة عبوك
هبة عبوك وأطفالها في شوارع مدينة الحمامات

 

المصدررصد ومتابعة وطن

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