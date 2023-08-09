الأربعاء, أغسطس 9, 2023
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رياضة

نبأ سار لجماهير برشلونة بشأن التعاقدات هذا الصيف

برشلونة سيتمكن من تسجيل جميع التعاقدات للاعبين هذا الصيف

كتب فارس أبو شيحة
جماهير برشلونة
جماهير برشلونة
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وطن- زفت تقارير صحفية إسبانية، النبأ السار لجماهير وعشاق برشلونة بشأن تسجيل التعاقدات للاعبين في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفادت شبكة (RAC 1) الإسبانية، أنه مع اتفاق العام الماضي الاقتصادي، سيتمكن نادي برشلونة من تسجيل التعاقدات في الميركاتو الصيفي.

نبأ سار لجماهير برشلونة

وأضافت، ” رحيل ديمبيلي وكيسي هذا الصيف، سيتمكن النادي الكتالوني من التعاقد مع لاعبين من رواتب عالية أو حتى 3 لاعبين متوسطي الراتب”.

وكان نادي باريس سان جيرمان قد توصل إلى اتفاق نهائي للتعاقد مع النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب جناح برشلونة، في سوق الانتقالات الصيفية، بعد دفع النادي الباريسي 50 مليون يورو لفسخ الشرط الجزائي.

برشلونة
برشلونة

كما وانتقل الإيفواري فرانك كيسييه لاعب وسط برشلونة، إلى صفوف أهلي جدة السعودي في سوق الانتقالات (الميركاتو) الحالي.

تتويج برشلونة بكأس جوان غامبر

وفي سياق آخر، نجح فريق برشلونة قبيل بداية انطلاق الموسم الجديد، من التتويج بكأس جوان غامبر، بعد فوزه على توتنهام الإنجليزي برباعية ثمينة مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب (لويس كومبانيسي الأولمبي).

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وسجل رباعية أهداف برشلونة، روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة ال3، وفيران توريس في الدقيقة ال81 وأنسو فاتي في الدقيقة ال90. وعبد الصمد الزلزولي في الدقيقة ال93 من الوقت البديل على نهاية أحداث المباراة.

كما وأحرز توتنهام الإنجليزي هدفي تقليص فارق نتيجة المباراة، عن طريق اللاعب أوليفر سكيب في الدقيقة ال24 وال36.

وسيلتقي البرسا في أولى مواجهاته في منافسات الدوري الإسباني الممتاز للدفاع عن لقبه، أمام منافسه خيتافي، الأحد، على ميدان ملعب (كوليسيوم ألفونسو بيريز).

المصدروطن + RAC 1

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