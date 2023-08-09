مريم الدباغ كما لم تظهر من قبل.. عارية تماما ولكن! (فيديو)

- Advertisement -

وطن– عادت عارضة الأزياء التونسية مريم الدباغ، لإثارة مشاعر متابعيها وغرائزهم بإطلالة شبه عارية.

ونشرت مريم الدباغ فيديوهات عبر خاصية الستوري على انستجرام، وهي شبه عارية ببكيني أبيض لا يكاد يغطي شيئاً.

ثم استعرضت مريم الدباغ ساقيها العاريتين أمام حمام السباحة في مقطع آخر.

سرقة مريم الدباغ

هذا وقد كشفت مريم الدباغ عن تعرضها للسرقة من قبل العاملات لديها.

وقالت مريم الدباغ إنها اكتشفت أن المدبرة المنزلية، والمسؤولة عن الكلاب، قامتا بسرقة منزلها.

وأشارت مريم الدباغ إلى أنها تنبهت للسرقة بعد اختفاء نقود كانت تخبئها، وبعض القطع الثمينة من ملابسها.

- Advertisement -

صورة السارقة

وحذرت العارضة التونسية متابعيها :”تسرقت في داري.. وحدة طردتها والاخرى هزت دبشها و هربت.. حبيت نقول الي تجيبو عباد لدياركم اعرفوا شكون تدخلو لدياركم توانسة ولا أفارقة … ملا تونس والله توجع القلب الواحد توكلو و تشربو و بعد يسرقك”.

كما نشرت مريم الدباغ صورة جواز سفر عاملتها الإفريقية التي سرقتها، معقبة: “ها هي عاملة النظافة التي سرقتني ، هل يعرفها أحدكم”.

وتابعت مريم: “داري تسرقت يا جماعة عندي زوز نساء يخدمو عندي.. واحدة تلم الدار و الأخرى تخدم نونو تتلهى بكلابي صغيراتي .. هربت وقت شلقت بالفلوس مش موجودة عملتلهم عركة و خوفتهم ماحبوش يقولو شكون”.

وجددت مريم الدباغ تحذيرها: “لقد أبلغت الشرطة بالفعل ، لا تجلب أي شخص إلى منزلك بعد الآن”.