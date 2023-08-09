“تكنوقراط مصر” تُبشر بثورة وتكشف عن برنامج لإصلاح ما أفسده السيسي في 5 سنوات فقط

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وطن- وجه الناشط السياسي والمتحدث الرسمي لمجموعة “تكنوقراط مصر” هشام الجعراني، رسالة للمصريين حاثاًّ إياهم على ضرورة التغيير والثورة على النظام الحالي بقيادة عبد الفتاح السيسي، في ظل الأوضاع العصيبة التي يعيشونها ولتدارك الأزمة الكارثية التي أوقع فيها النظام الحالي المصريين قبل فوات الأوان.

وقال هشام الجعراني، في مقطع فيديو صوره وانتشر على نطاق واسع، وشاركه أيضا الممثل المصري المعارض “عمرو واكد” على حسابه في “تويتر“، إنه “عندما يسأل أي أحد خارج مصر، صديقاً أو قريباً له داخلها فإن أول ما يمكن سماعه هو الشكوى وصعوبة الحياة في الدولة”.

واستدرك: “الغلابة مش عارفين يعيشوا في مصر والناس كلها بقت تعبانة”.

مجموعة “تكنوقراط مصر” تدعو للثورة على السيسي

وأضاف المتحدث الرسمي لمجموعة “تكنوقراط مصر”: “ليست هناك أي فرصة لإصلاح هذا الوضع.. إلا بتغيير الوضع السياسي في البلاد.”

رسالة هامة من المهندس هشام الجعراني المتحدث الرسمي لمجموعة تكنوقراط مصر. pic.twitter.com/kHH7qdvG0A — Amr Waked (@amrwaked) August 9, 2023

وتساءل: “كيف سيأتي التغيير ومن الذي سيغير.. هل سيتنازل الحاكم بمزاجه عن مقاليد الحكم.. أم قواته المسلحة وقادة الجيش سيغرونه وهم المتحكمون بـ 60% من اقتصاد مصر.”

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وأكمل تساؤلاته: “أم الانتخابات الهزلية التي ستعني–حسب قوله- موافقة ضمنية على كل القرارات الفاسدة التي باع بها مصر قطعة قطعة.”

وتوجه الجعراني لمتابعيه : “أنت يا مصري من سيغير ولا أحد في العالم سيغير الفساد الذي يعيش المصريون فيه والفقر والجوع إلا أنفسهم.”

واستدرك المعارض المصري: “بعد أن قمنا بثورة 25 يناير ضاع كل شي لأنه لم يكن هناك بديل”، وعبر عن اعتقاده بأن “الشعب المصري لا يريد أن يغير إلا بعد أن يطمئن على مستقبله بعد التغيير”.

وتطرق هشام الجعراني إلى دور مؤسسة تكنوقراط التي تضم مجموعة من المصريين الشرفاء وخبراء في عملهم-حسب قوله- مشيراً إلى أنه “بإمكانها تقديم البديل ولو قام المصريون بثورة جديدة سيشعرون في اليوم التالي بالتغيير.”

خطة للنهوض بمصر خلال 5 سنوات

وأضاف :”لو نفذت الإرادة والإدارة المصرية المشاريع التي تقدمها مجموعة تكنوقراط.. ففي ظرف خمس سنوات ستكون مصر-حسب قوله- واحداً من أقوى 20 اقتصاداً في العالم”.

ووصف المهندس هشام الجعراني ما يحصل في مصر “باقتصاد فاشل وسياسات خارجية فاشلة وفساد وقهر.. واستبداد وآلاف المعتقلين في السجون.”

ويشار إلى أن مجموعة “تكنوقراط مصر” هي مجموعة من الخبراء و المهنيين المصريين المستقلين، وتحظى بمشاركة مهنيين من كل الفئات بالداخل والخارج.

وسعت لتكوين “المجلس الاستشاري للتغيير والتجديد” للعمل على دعم الدولة في المرحلة الانتقالية، والمساهمة في وضع مصر في المكانة التي تستحقها، بدلا من الوضع المؤسف الذي وصلت إليه.