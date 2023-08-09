باريس يُواصل الضغط على مبابي للرحيل بهذا التصرف!

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وطن- تواصل إدارة نادي باريس سان جيرمان، الضغط على نجمها الفرنسي كيليان مبابي الهداف التاريخي للنادي، من أجل دفعه للرحيل هذا الصيف بعد وصول الأمور مع اللاعب إلى طريق مسدود بشأن مستقبله بقرارٍ جديد.

ولم يوافق مبابي على جميع المقترحات المغرية التي تقدم بها نادي باريس سان جيرمان، من أجل إقناع اللاعب في البقاء مع الفريق خلال الفترة القادمة، وهو ما جعل النادي يضع اللاعب بين خيارين إما الرحيل هذا الصيف أو التجديد.

باريس يواصل الضغط على مبابي

وأفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية، بأن نادي باريس سان جيرمان قام برفع صورة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، المطبعة على واجهة ملعب “حديقة الأمراء” في العاصمة الفرنسية (باريس).

وبينت الصحيفة، بأن قدوم إدارة باريس سان جيرمان على هذا التصرف، هي بمثابة رسالة واضحة بأن اللاعب مبابي لم يعد موجوداً ومرغوباً في النادي.

إزالة قميص مبابي

وأردفت، ” وصل الأمر إدارة النادي إلى إزالة قميص اللاعب من متاجر النادي، وهو الأمر الذي يضع مبابي أمام خيار وحيد وهو الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية. بدلاً من التجميد وجلوسه على مقاعد البدلاء الموسم المقبل تحت قيادة المدرب إنريكي”.

وفي السياق ذاته، ذكرت تقارير صحفية أخرى، بأن رئيس نادي ريال مدريد. فلونتينو بيريز، تقدم بعرض أول للتعاقد مع كيليان مبابي، مقابل 180 مليون يورو.

حسب GOL .. تم اليوم ازالة وجه كيليان مبابي من واجهة ملعب باريس سان جيرمان. pic.twitter.com/JcGSKD1gBA — عمرو (@bt3) August 8, 2023

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لكن لم يتضح بعد موقف نادي باريس سان جيرمان من عرض ريال مدريد، للحصول على خدمات اللاعب هذا الصيف، حتى يتجنب خسارته بالمجان مع نهاية الموسم المقبل.

كما وشارك مبابي مع النادي الباريسي في 43 مباراة. الموسم المنصرم في جميع المسابقات المختلفة، سجل 41 هدفاً. كما وصنع 10 تمريرات حاسمة لزملائه.

يشار بأن عقد كيليان مبابي سيكون ساري المفعول مع النادي الباريسي. حتى صيف 2024، كما ويسمح بعدها اللاعب بالرحيل بالمجان. بعد رفضه تفعيل بقائه مع الفريق لموسم إضافي آخر.