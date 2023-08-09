الأربعاء, أغسطس 9, 2023
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رياضة

باريس يُواصل الضغط على مبابي للرحيل بهذا التصرف!

باريس يقوم بإزالة صورة اللاعب من واجهة ملعب حديقة الأمراء وقميصه من متاجر النادي

كتب فارس أبو شيحة
باريس سان جيرمان وكيليان مبابي
باريس سان جيرمان وكيليان مبابي
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وطن- تواصل إدارة نادي باريس سان جيرمان، الضغط على نجمها الفرنسي كيليان مبابي الهداف التاريخي للنادي، من أجل دفعه للرحيل هذا الصيف بعد وصول الأمور مع اللاعب إلى طريق مسدود بشأن مستقبله بقرارٍ جديد.

ولم يوافق مبابي على جميع المقترحات المغرية التي تقدم بها نادي باريس سان جيرمان، من أجل إقناع اللاعب في البقاء مع الفريق خلال الفترة القادمة، وهو ما جعل النادي يضع اللاعب بين خيارين إما الرحيل هذا الصيف أو التجديد.

باريس يواصل الضغط على مبابي

وأفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية، بأن نادي باريس سان جيرمان قام برفع صورة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، المطبعة على واجهة ملعب “حديقة الأمراء” في العاصمة الفرنسية (باريس).

وبينت الصحيفة، بأن قدوم إدارة باريس سان جيرمان على هذا التصرف، هي بمثابة رسالة واضحة بأن اللاعب مبابي لم يعد موجوداً ومرغوباً في النادي.

إزالة صورة مبابي على واجهة ملعب حديقة الأمراء
إزالة صورة مبابي على واجهة ملعب حديقة الأمراء

إزالة قميص مبابي

وأردفت، ” وصل الأمر إدارة النادي إلى إزالة قميص اللاعب من متاجر النادي، وهو الأمر الذي يضع مبابي أمام خيار وحيد وهو الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية. بدلاً من التجميد وجلوسه على مقاعد البدلاء الموسم المقبل تحت قيادة المدرب إنريكي”.

وفي السياق ذاته، ذكرت تقارير صحفية أخرى، بأن  رئيس نادي ريال مدريد. فلونتينو بيريز، تقدم بعرض أول للتعاقد مع كيليان مبابي، مقابل 180 مليون يورو.

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لكن لم يتضح بعد موقف نادي باريس سان جيرمان من عرض ريال مدريد، للحصول على خدمات اللاعب هذا الصيف، حتى يتجنب خسارته بالمجان مع نهاية الموسم المقبل.

كما وشارك مبابي مع النادي الباريسي في 43 مباراة. الموسم المنصرم في جميع المسابقات المختلفة، سجل 41 هدفاً. كما وصنع 10 تمريرات حاسمة لزملائه.

كيليان مبابي
كيليان مبابي

يشار بأن عقد كيليان مبابي سيكون ساري المفعول مع النادي الباريسي. حتى صيف 2024، كما ويسمح بعدها اللاعب بالرحيل بالمجان. بعد رفضه تفعيل بقائه مع الفريق لموسم إضافي آخر.

المصدروطن + ماركا + مواقع التواصل

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