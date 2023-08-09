الأربعاء, أغسطس 9, 2023
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رياضة

أنا لا أُتهم بالتمرد.. شيكابالا يرد على تصريحات مرتضى منصور المثيرة للجدل

شيكابالا رداً على تصريحات مرتضى منصور: أنا لا أتهم بالتمرد ولا يوجد حجز على أموال الزمالك

كتب فارس أبو شيحة
رد شيكابالا على تصريحات مرتضى منصور
رد شيكابالا على تصريحات مرتضى منصور
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وطن- رد كابتن فريق الزمالك المصري محمود عبد الرازق الشهير ب” شيكابالا”، الثلاثاء، على التصريحات التي أدى المستشار مرتضى منصور رئيس النادي السابق، ضد اللاعب بشأن المستحقات المتأخرة.

وهاجم رئيس الزمالك السابق منصور، اللاعب قائلاً له: “ شيكابالا تمرد من خلال جمع اللاعبين مطالبتهم بعدم الالتحاق بتدريبات الفريق، بسبب المستحقات المتأخرة”.

رد شيكابالا على تصريحات مرتضى منصور

وقال قائد فريق الزمالك المصري محمود عبد الرازق “شيكابالا”، في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع (الفيس بوك)، ” جماهير نادي الزمالك العظيمة، أتحدث إليكم اليوم ليس بصفتي قائداً لفريق الكرة بالنادي، وأحد أكثر من تشرف بحمل إشارة قيادة القلعة البيضاء عب التاريخ”.

وتابع شيكابالا، ” أتحدث إليكم كواحد ممن تربوا داخل جدران هذا النادي العظيم، ولمدة أكثر من ربع قرن تشرفت بأن أدافع فيها عن راية الزمالك، ولذلك كان يجب الرد على بعض النقاط. وهذا ليس كل شيء”.

رد شيكابالا على تصريحات مرتضى منصور
رد شيكابالا على تصريحات مرتضى منصور

كما وأضاف، ” رئيس النادي السابق يسألني لماذا لم أتدخل معه في رفع الحجز عن الزمالك؟!. أنا هنا لن أذيع سراً فأنا قبل أن أكون قائداً للنادي. فإنا زملكاوي قلباً وقالباً، وأتشرف بأنني على علاقة جيدة بكل مسئولي النادي السابقين والحاليين”.

رفع حجز أموال الزمالك

وواصل صاحب ال37 عاماً حديثه، ” بالفعل تحدثت مع السادة الأطراف أصحاب الحجز على النادي وتواصلت معهم لرفع الحجز وإنهاء الأزمة حفاظاً على النادي واستقرار الفريق وباقي الألعاب الأخرى”.

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كما واستكمل، ” المفاجأة لا يوجد حجز على النادي، والزمالك غير محجوز عليه لصالح أي جهة طلب منا التواصل معها لحل الأزمة..”.

ويضيف، ” بالنسبة لقضية سبورتنغ لشبونة فالنادي اشتراني من صفوف لشبونة عام 2016، مقابل 650 ألف دولار. وبالفعل تم سداد مبلغ 140 ألف دولار، كما وتبقى 510 ألف دولار فقط. كان يجب سدادهم في مواعيدهم طبقاً لبنود التعاقد، وكان يتم خصم كل ذلك من مستحقاتي”.

وأشار نجم الزمالك شيكابالا، بأن نادي الزمالك تأخر في تسديد الأموال، لذلك فرضت عليه غرامات مالية للتأخير. ليصبح المبلغ المطلوب أكثر بكير مما كان عليه”.

حل مشاكل الزمالك

وبين، بأنه كان حائط للصد في حل كثير من الأول والمشاكل التي تخص اللاعبين في نادي الزمالك، نافياً اتهامه بالتقصير أو التمرد في حق نادي الزمالك بدفع الأموال!.

محمود عبد الرازق شيكابالا
محمود عبد الرازق شيكابالا

وأوضح اللاعب شيكابالا، ” اخترت اللعب مع الزمالك، هناك أخطاء إدارية من قبل لعبت بدون أموال. وعلاقتي مع الزمالك وجماهيره أكبر من الأمور المادية والكل يعلم ذلك، ونحن لا نتحدث عن ظروف مادية فقط بمر بها اللاعبون طوال الموسم…”.

وختم منشوره، ” هذا هو ردي على كل ما أثاره رئيس النادي السابق. (مرتضى منصور) بشأني، أما ما يخص كل ما حدث للفريق سيكون هناك رد بشكل واضح. وللحديث بقية”.

المصدروطن + محمود عبد الرازق فيس بوك

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