نهر جليدي ذائب يبتلع منزلا في ولاية أمريكية (فيديو مرعب)

وطن- وثّق مقطع فيديو، بثته وسائل إعلام، لقطات صادمة لحادثة انهيار منزل في إحدى الولايات الأمريكية على نحو مفزع.

وأظهر مقطع الفيديو، انهيار منزل في مدينة بولاية ألاسكا الأمريكية وسقوطه في مياه نهر جليدي ذائب.

وبيّن الفيديو، ذوبان النهر الجليدي بشكل كبير، فيما انغمرت المياه بسرعة، ما أدّى إلى انهيار شامل للمنزل الذي كان حافة النهر، وقد انهارت البناية في غضون ثوانٍ معدودة.

A home in Juneau, Alaska, collapsed into a raging river and was swallowed by waters from a melting glacier. https://t.co/FEGSK927SU pic.twitter.com/uNyc89TVMy

— CBS News (@CBSNews) August 7, 2023