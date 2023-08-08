نهر جليدي ذائب يبتلع منزلا في ولاية أمريكية (فيديو مرعب)

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وطن- وثّق مقطع فيديو، بثته وسائل إعلام، لقطات صادمة لحادثة انهيار منزل في إحدى الولايات الأمريكية على نحو مفزع.

وأظهر مقطع الفيديو، انهيار منزل في مدينة بولاية ألاسكا الأمريكية وسقوطه في مياه نهر جليدي ذائب.

وبيّن الفيديو، ذوبان النهر الجليدي بشكل كبير، فيما انغمرت المياه بسرعة، ما أدّى إلى انهيار شامل للمنزل الذي كان حافة النهر، وقد انهارت البناية في غضون ثوانٍ معدودة.

A home in Juneau, Alaska, collapsed into a raging river and was swallowed by waters from a melting glacier. https://t.co/FEGSK927SU pic.twitter.com/uNyc89TVMy — CBS News (@CBSNews) August 7, 2023

تفاصيل الواقعة

وفي سياق متصل، أفاد موقع “cbsnews“، بدمار مبنيين على الأقل فيما تم إجلاء سكان آخرين في مدينة جونو بعد الفيضانات الناجمة عن المياه القادمة من بحيرة سد عليها نهر جليدي.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أشجارًا شاهقة خلف منزل تسقط في النهر المتدفق بينما كانت المياه تلتهم الضفة، ثم انهار المنزل في النهار بعد ترنح دام لبعض الوقت.

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وانخفضت مستويات الأنهار ، لكن سلطات المدينة قالت إن ضفاف النهر لم تكن مستقرة إلى حد كبير، وأضافت أن الطمي والحطام الناجم عن الفيضانات أغلقت بعض الطرق.

سبب الكارثة

تحدث هذه الفيضانات، المعروفة باسم الفيضانات الجليدية ، عندما تذوب الأنهار الجليدية وتصب كميات هائلة من المياه في البحيرات القريبة.

ووجدت دراسة صدرت في وقت سابق من هذا العام، أن مثل هذه الفيضانات تشكل خطرًا على 15 مليون شخص حول العالم ، أكثر من نصفهم في الهند وباكستان وبيرو والصين.