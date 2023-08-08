شقيق حسين الجسمي يفزع لحليمة بولند في قضية مكالمتها مع رونالدو

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وطن- تدخّل صالح الجسمي، شقيق الفنان الإماراتي حسين الجسمي، إلى جانب الإعلامية الكويتية حليمة بولند، بعد التشكيك بصحة مكالمتها مع النجم البرتغالي ولاعب فريق النصر السعودي”كريستيانو رونالدو” واتهامها بفبركة المكالمة عبر تقنية الذكاء الاصطناعي، ليؤكد صحة ما قالته.

وقال “صالح الجسمي” وهو صحفي وإعلامي إماراتي بارز، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر: “خلاصة موضوع اتصال كريستيانو رونالدو، بالإعلامية الكويتية حليمه بولند الاتصال صحيح”.

وتابع: “تواصلت مع حليمة وحكت لي السالفة كلها وعندها كافة الأدلة والبراهين على الاتصال، وفعلاً ما فيه شيء اسمه تقليد اتصال برقم هاتف واسم النادي بالذكاء الاصطناعي”.

دعم الإعلامي #صالح_الجسمي شقيق الفنان #حسين_الجسمي، الإعلامية الكويتية #حليمة_بولند، بعد تضارب الأقوال حول صحة مكالمتها مع لاعب نادي النصر السعودي #كريستيانو_رونالدو، حيث اتهمها البعض بأن المكالمة مفبركة بالذكاء الاصطناعي. pic.twitter.com/02y8CBCloM — layalina (@layalina) August 8, 2023

صالح الجسمي يعلق على مكالمة حليمة ورونالدو

وأضاف صالح الجسمي: “للعلم بعثة نادي النصر مقيمة بنفس الفندق اللي فيه حليمة بمنطقة عسير، والتقوا الاثنين كذا مرة منهم ساعة عند حلاق الفندق”.

وأشار: “للعلم التصرف عادي بالنسبة للاعب ولحليمة، الاثنين مشهورين في المنطقة اللي تواجدوا فيها ولا يوجد خطأ بالنسبة للأجانب بالاتصال بفنانة أو مشهورة لأن عادي عندهم.. والنادي ليس له دخل من ناحية الشكوى وغيرها”.

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رتبت موعداً لمقابلته

وكانت الإعلامية حليمة بولند قد وثقت خلال مقطع فيديو، ما قالت إنها مكالمة مع رونالدو بعدما اتصل على غرفتها داخل فندق في خميس مشيط حيث تشارك في “مهرجان عسير” كضيفة عن طريق الخطأ، عندما كان يتصل بصديقه، لترد عليه وتعرفه على نفسها، وتخبره بأنها تحبه، ثم رتبت معه موعداً لمقابلته.

حليمة بولند خرجت عن صمتها وردت

وقبل يومين ردت حليمة بولند على الجدل الدائر وأكدت أن الاتصال حقيقي وأنها تمتلك الدليل على ذلك.

وعلقت على الفيديو المتداول: “كل الاحترام والتقدير لنادي النصر السعودي العالمي وأنا من محبيه ومحبين كريستيانو رونالدو.. ولكن وجب الرد على بعض الاتهامات والادعاءات بحقي”.

مقاضاة حليمة

وكانت أخبار تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي أفادت عن عزم نادي النصر مقاضاة حليمة بولند، لفبركتها صوت رونالدو. نظراً لأن النادي يمتلك الحقوق الحصرية في أي إعلان يتعلق باللاعب البرتغالي العالمي المنضم لصفوفه مؤخرا.

وبينما لم يصدر أي نفي رسمي أو تعليق من قبل صفحات نادي النصر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، شاركت حليمة بولند عبر حسابها في “سناب شات” مقطع فيديو قالت فيه: “حبايبي خلوا عنكم الذكاء الاصطناعي، وركزوا بذكائكم الطبيعي”.

وتساءلت النجمة الكويتية: “هل يعقل أن أكون بهالغباء أن أفبرك مقطع مثل هذا، يحولني إلى المساءلة القانونية، هل أنا مو عارفة العواقب الوخيمة، لتصرف غبي مثل هذا”.

وأضافت أن تصرفها كان عفوياً وبسيطاً كونها واحدة من جماهيره.