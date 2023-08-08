الثلاثاء, أغسطس 8, 2023
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“أغنى ممن يشحدوا منهم”.. محامي كويتي يفتح النار على السياسيين اللبنانيين

صلاح العلاج قال إن الشعب اللبناني لا يستفيد من أي مساعدات تُقدم للبلاد في حين يتم السطو على هذه الأموال

كتب سالم حنفي
محامي كويتي يفتح النار على السياسيين اللبنانيين
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وطن- شن المحامي الكويتي صلاح العلاج، هجوما حادا على السياسيين اللبنانيين الذين يطالبون دول الخليج بمساعدة بلدهم.

وفي مقطع فيديو راج على موقع تويتر، وبثته وسائل إعلام، تساءل عن السبب الذي قد يدفع دولة ما للإقدام على تقديم مساعدات للبنان، لكنه وصف الشعب اللبناني بأنه “طيب ويستحق الدعم”.

وهاجم المحامي الكويتي، القادة والأحزاب السياسية في لبنان بأنهم لصوص، وقال: “فيه واحد طالع بـ4 ساعات في لقاءات أجراها بـ4 أيام.. ثمن هذه الساعات يمكن أن تبني مرفأ بيروت ورغم كده طالع يشحد”.

وأشار إلى أن القادة اللبنانيين كونوا ثروات ضخمة، في حين لا يمكن أن تصل أي مساعدات إلى الشعب اللبناني نفسه.

ووجه رسالة إلى السياسيين اللبنانيين، قال فيها: “قبل أن تستنجدوا من الدول ساعدوا إنتو أهلكم أولا”، لافتا إلى أن أي دولة إذا ضخّت أموالا لإنشاء مشروع بعينه فإنّ هذه الأموال ستسطو عليه القيادات اللبنانية.

وتابع: “كان الله في عون الشعب اللبناني من اللصوص اللي بيشحدوا وهم أغنى من اللي بيشحدوا منهم.. وزير المالية الكويتي لا يملك الساعات اللي يملكها وزير المالية اللبناني”.

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الفساد يتفشى في لبنان

ودائما ما يُثار الاهتمام بخصوص تفشي جرائم الفساد في لبنان، على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

وصدرت في وقت سابق، تقارير عن البنك الدولي والاتحاد الأوروبي تشير إلى أن الفساد في لبنان كان فسادا سياسيا.

وكان أمين سلام وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، قد صرّح في وقت سابق، بأن أكثر من 30 مليار دولار أهدرت بسبب الفساد في البلاد.

وكانت هذه المبالغ مخصصة لإحداث انتعاشة في مجالات الطاقة والخدمات الطبية والخدمات الاجتماعية والأمن الغذائي.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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