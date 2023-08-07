وفاة أحمد عمر هاشم.. حقيقة مزاعم تُلاحق أزهري مصري كرّمه السيسي سابقاً

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وطن- تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية مع شائعة مثيرة للجدل، حول وفاة عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، أحمد عمر هاشم.

وتصدر اسم “أحمد عمر هاشم” قائمة الترند على محرّك البحث غوغل في مصر، حيث انصبّ تركيز مستخدمي الانترنت على حقيقة وفاة الشيخ الأزهري صاحب الـ 82 عاماً.

حقيقة وفاة أحمد عمر هاشم

وفي تفاعله مع هذه الإشاعات التي غزت السوشيال ميديا، نفى الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، شائعة وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، حسب مانقل عنه موقع “القاهرة 24” المحلّي.

وأوضح هندي في تصريحات تلفزيونية إن “هذه الشائعة تكررت أكثر من 10 مرات”، مشيراً إلى أن هاشم يتمتع بصحة جيدة ويجري بعض الفحوصات الطبيعية نظرا لسنه ووضعه الصحي، على حدّ قوله.

وأفاد أن “الدكتور أحمد عمر هاشم، حالته الصحية بالنسبة لوضعه الصحي طبيعية جدا”، لافتاً في السياق:”فوجئنا بسيل من نشر الأخبار الكاذبة، وأقول للناس: لا بد أن تتقي الله فيما تنشر وأن تتحرى الصدق”.

حيث أكّد “أن مثيري الشائعات وعبيد التريند هم من أثاروا أزمة وفاة الشيخ أحمد عمر هاشم، منوها بأن العالم أجمع يعلم قيمة العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم”.

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وتابع “بدلا من أن نهتم بعلاج الدكتور نهتم بنفي الشائعات والأخبار الكاذبة وهذا أمر نستنكره تماما”، معتبراً أنّ “الشيخ يعطي لنا مثالا في الصبر والصمود والعمل الدعوي، داعيا الله أن يطيل في عمره ويشفيه من كل داء”.

أزمة صحية وتكريم من السيسي

تعرّض هاشم لأزمة صحية في شهر مارس الماضي، نتج عنها دخوله للمستشفى في دولة مالطا، أثناء حضوره أحد المؤتمرات، حيث وجه وقتها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بإرسال طائرة مجهزة لنقل الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من مالطا إلى مصر.

وكان السيسي قد كرم أحمد عمر هاشم العام الماضي، في ذكرى المولد النبوي الشريف، وقابله العالم المصري بكلمات من الإطراء جاء فيها “نتوجه بالشكر لقائد مسيرتنا ورئيس الجمهورية، الذي قدّم لمصر في هذه الفترة إنجازات لم تحدث من قبل، فرعاه الله وزاده توفيقا على توفيق، ونحن سعداء بالاجتماع معه اليوم، في ذكرى المولد النبوي الشريف الذي منّ الله به علينا”.