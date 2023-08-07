هيا مرعشلي تتعبد أمام الكاميرا.. كيف تبدو بملابس الصلاة! (شاهد)

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وطن- فاجأت النجمة السورية هيا مرعشلي، متابعيها بظهور نادر لها بالحجاب، أثناء الصلاة.

ونشرت هيا مرعشلي صورة عبر خاصية الستوري في حسابها على انستغرام، وهي ترتدي ملابس الصلاة، وخلفها سجادة الصلاة.

وعلقت هيا على الصورة بكلمة “هاي”.

حجاب للتصوير فقط!

صورة هيا بالحجاب جعلت المتابعين يتساءلون ما إذا كانت ستلتزم به دائماً أم أنه لمجرد التصوير.

كما سخر آخرون من قيام هيا مرعشلي بتوثيق صلاتها أيضاً على السوشيال ميديا.

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ليست أول مرة تظهر بها هيا بملابس الصلاة، فسبق ان ارتدتهم في رمضان ونشرت الصورة مرفقة بأدعية دينية.

رحلة تخييم

يأتي ذلك في الوقت الذي تشارك به صوراً جريئة لها من رحلة التخييم التي تقوم بها برفقة أصدقاءها.

هيا مرعشلي (26 عاماً)، ولدت في دمشق لأسرة فنية، والدها الممثل طارق مرعشلي، ووالدتها الممثلة رندة مرعشلي.

جدتها من طرف الأب هي الممثلة السورية ناهد الحلبي وجدها الفنان إبراهيم مرعشلي.

قدّمت هيا مرعشلي أول أدوارها التلفزيونية بعمر الست السنوات، في مسلسل “أبو المفهومية” عام 2003.