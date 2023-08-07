موعد برشلونة ضد توتنهام والتشكيلة في نهائي كأس جوان غامبر

- Advertisement -

وطن- يلتقي فريق برشلونة أمام منافسه توتنهام، الاثنين، في مباراة مثيرة وقوية بنهائي كأس جوان غامبر 2023.

وستقام مباراة برشلونة ضد توتنهام، على ملعب (لويس كومبانيس الأولمبي)، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين.

كما وبتوقيت عمان والإمارات العربية المتحدة، فستكون المباراة عند الساعة العاشرة مساءً، بينما بتوقيت دول المغرب والجزائر وتونس، فستكون المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً.

موعد برشلونة ضد توتنهام

ولكن بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، فستكون المباراة بين كلا الفريقين عند الساعة الثامنة مساءً.

فيما لم يكشف عن القناة الناقلة لمجريات أحداث المباراة بين برشلونة وتوتنهام، في نهائي كأس جوان غامبر 2023.

تشكيلة برشلونة ضد توتنهام

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإسباني تشافي، المباراة القوية أمام منافسه توتنهام الإنجليزي، في نهائي كأس جوان غامبر 2023، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

- Advertisement -

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع برشلونة: رونالد أراخو، جول كوندي، إريك غارسيا، ماركوس ألونسو.

🙌 هدية عيد الميلاد 🎂🫣 pic.twitter.com/fKckYXtMHF — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 6, 2023

خط الوسط: بيدري، أوريول روميو، جافي (فريمن لوبيز).

مركز خط الهجوم: رافينيا دياز، فيران توريس (أنسو فاتي)، روبرت ليفاندوفسكي.

وكان فريق برشلونة (البلوغرانا)، قد حقق النتائج الجيد في المباريات الودية قبيل بداية الموسم الجديد، حيث حقق الفوز على فيسيل كوبي وغريمه ريال مدريد وميلان، إلا أنه تلقى الخسارة أمام أرسنال.