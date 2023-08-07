الإثنين, أغسطس 7, 2023
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رياضة

محمد صلاح إلى الإتحاد السعودي .. والراتب خيالي!

مصدر مقرَّب من اللاعب أكد وجود مفاوضات بين محمد صلاح ونادي الاتحاد السعودي

كتب أنس السالم
عرض نادي الاتحاد السعودي لضم محمد صلاح 
عرض نادي الاتحاد السعودي لضم محمد صلاح يبلغ 180 مليون يورو لمدة موسمين 
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وطن – يبدو أنّنا أمام مفأجاة رياضية مدوية قد تحدث خلال الساعات أو الأيام القادمة، مع الكشف عن دخول نادي الاتحاد السعودي في مفاوضات جادة من أجل ضم الدولي المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وسط حديث عن راتب خيالي سيحصل عليه “الفرعون”.

فبعد ضم نادي الإتحاد السعودي كلاً من كريم بنزيما من ريال مدريد الإسباني، ونجولو كانتي، وفابينيو من ليفربول، كشفت تقارير إخبارية عن أنّ النادي السعودي يسعى لخطف نجم ليفربول محمد صلاح الذي يرتبط مع النادي الإنجليزي بعقد حتى 2025.

ووفقاً لما نشرته صحيفة “الرياضية” السعودية نقلاً عن مصدر مقرَّب من اللاعب، فقد أكد وجود مفاوضات بين محمد صلاح ونادي الاتحاد السعودي.

مصدر مقرَّب من اللاعب أكد وجود مفاوضات بين محمد صلاح ونادي الاتحاد السعودي
مصدر مقرَّب من اللاعب أكد وجود مفاوضات بين محمد صلاح ونادي الاتحاد السعودي

وقال المصدر: “هذا ما أستطيع قوله، فحتى الآن لا أملك تفاصيل أخرى”.

وأضاف المصدر ذاته: “لابدَّ أن يكون العرض مغريًا للنجم المصري من أجل القدوم للعب في السعودية. صلاح ما زال لديه الكثير ليقدمه في إنجلترا”.

عرض نادي الاتحاد السعودي لضم محمد صلاح 

في حين، أوضحت لـ “الرياضية” مصادر، أن عرض النادي الغربي لمحمد صلاح، يبلغ 180 مليون يورو لمدة موسمين، إضافة إلى 60 مليون جنيه إسترليني لشراء المدة المتبقية في عقده من ناديه ليفربول الإنجليزي.

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عرض نادي الاتحاد السعودي لضم محمد صلاح يبلغ 180 مليون يورو لمدة موسمين
عرض نادي الاتحاد السعودي لضم محمد صلاح يبلغ 180 مليون يورو لمدة موسمين

وكان الاتحاد السعودي أعلن رسمياً ضم البرازيلي فابينيو من ليفربول مقابل 40 مليون جنيه إسترليني (52 مليون دولار).

نادي الاتحاد يتعاقد مع البرازيلي فابينيو تفاريس لمدة ثلاثة سنوات
نادي الاتحاد يتعاقد مع البرازيلي فابينيو تفاريس لمدة ثلاثة سنوات

فيما سيحصل على راتب 425 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

كما انتقل كريم بنزيما من ريال مدريد إلى الاتحاد السعودي حتى 2026 في صفقة انتقال حر.

انتقل كريم بنزيما من ريال مدريد إلى الاتحاد السعودي حتى 2026
انتقل كريم بنزيما من ريال مدريد إلى الاتحاد السعودي حتى 2026

كما أعلن الاتحاد السعودي التوقيع مع نجولو كانتي. براتب سنوي ثابت قدره 25 مليون يورو لكل موسم حتى عام 2027. أما إجمالي الراتب السنوي 100 مليون يورو باحتساب الصفقات التجارية وحقوق الصور.

أبرز صفقات الأندية السعودية خلال سوق الإنتقالات 2023

1.نادي النصر السعودي يعلن رسمياً عن ضم الجناح السنغالي ساديو ماني (31 عاماً) لمدة 3 سنوات حتى عام 2026 قادماً من نادي بايرن ميونيخ الألماني، مقابل 40 مليون يورو رسوم، و40 مليون يورو كراتب سنوي للاعب.

2.انضم لاعب برشلونة السابق أليكس كويادو، الذي وقع هذا الصيف بشكل مجاني مع ريال بيتيس، إلى نادي الأخدود السعودي على سبيل الإعارة لمدة عام واحد.

3.الألماني ماثياس يايسله مدرباً للأهلي السعودي لمدة 3 سنوات حتى 2026.

4.الأهلي السعودي يعلن ضم الدولي الجزائري رياض محرز من مان سيتي حتى 2027، مقابل 30 مليون يورو رسوم، وراتب 30 مليون يورو سنوياً للاعب.

5.الاتفاق السعودي يعلن ضم جوردان هندرسون من ليفربول لمدة 3 سنوات حتى 2026، مقابل 12 مليون جنيه استرلنيي، وراتب 700 ألف جنيه استرليني أسبوعياً.

6.الاتفاق السعودي يعلن ضم المهاجم الفرنسي موسى ديمبلي حتى عام 2027 في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ليون الفرنسي.

7.الاتفاق السعودي يعلن رسمياً تعاقده مع قلب الدفاع الاسكتلندي جاك هيندري في صفقة انتقال دائمة قادماً من كلوب بروج البلجيكي.

8.الفتح السعودي يعلن رسمياً التعاقد مع المدافع البلجيكي ديناير حتى 2025.

9.الفتح السعودي يعلن التعاقد رسمياً مع الكرواتي سلافن بيليتش مدرباً للفريق الأول لكرة القدم.

10.الأهلي السعودي يعلن تعاقده مع روبرتو فيرمينو لمدة 3 سنوات حتى يونيو 2026. فيما لم يتم الكشف عن أي تفاصيل مالية بشأن راتبه.

11.ستيفن جيرارد مدرباً جديداً للاتفاق السعودي حتى عام 2025.

12.مارسيلو بروزوفيتش يوقع للنصر السعودي من إنتر ميلان مقابل 18 مليون يورو.

13.الهلال السعودي يعلن ضم كاليدو كوليبالي (32 عاماً) من تشيلسي مقابل 23 مليون يورو لتشيلسي. سيحصل على راتب 30 مليون يورو سنوياً حتى 2026.

14. الهلال السعودي يعلن تعاقده مع لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيز حتى 2026 قادماً من وولفرهامبتون مقابل 55 مليون يورو.

المصدرالرياضية - مواقع الكترونية - وطن

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