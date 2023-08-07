محمد بن راشد يمشي على طريقة “الزومبي” في لندن.. فيديو صادم يثير التساؤلات حول صحته!

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وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غريب لحالكم دبي الشيخ محمد بن راشد لم يتم تداوله من قبل أثناء تواجده في حديقة هايد بارك في العاصمة البريطانية لندن.

ووفقا للفيديو الغريب الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر محمد بن راشد ووهو يمشي برفقة حاشيته دون زيه الإماراتي الرسمي، حيث ظهر مرتديا بنطالا فضفاضا وجاكيت “كت” دون غترة وعقال.

وبحسب الفيديو فقد ظهر محمد بن راشد وهو يمشي بطريقة غريبة مميلا جسده نحو الجانب الأيسر وغير قادر على تحريك يده اليسرى.

وبينما اصطف بعض المتواجدين ولوحوا له بأيديهم، بادلهم محمد بن راشد ملوحا لهم بيده اليمنى دون ان يدلي بأي تصريحات.

تساؤلات جمة حول ظهوره بهذا الشكل!

ظهور محمد بن راشد بهذا الشكل الغريب أثار العديد من التساؤلات والتكهنات لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد بعض المتابعين بأن حاكم دبي المثير للجدل، طليق الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين، ووالد الشيخة “لطيفة” التي حاولت الهروب على طريقة أفلام هولييود بسبب قسوته عليها، يعاني من آثار جلطة.

تشنجات عضلية

إلا أن أحد المتابعين نفى صحة ما تم تداوله، مؤكدا بأن محمد راشد عانى خلال زيارته للندن من تشنجات عضلية في جانبه الأيسر بصفة مؤقتة.

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وأكد على أن حاكم دبي يتمتع حاليا بكامل صحته، وقد مت هذه الأزمة العارضة مرور الكرام.

وفي سياق غير بعيد، شن متابعون هجوما عنيفا على محمد بن راشد، زاعمين أن ما يعاني منه هو غضب إلهي، مدعين حرمة تسميته بمحمد، مقترحين اسم “ميخائيل” لزعمهم ببيعه القضية الفلسطينية.