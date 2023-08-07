صيف 2023: كاسحات ثلوج في ألمانيا .. وفيضانات وحرائق بدول غرب أوروبا (شاهد)

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وطن – بالتزامن وموجة طقس شديدة التقلب تضرب أوروبا، انتشرت كاسحات ثلجية في مدينة ريوتلنجن بجنوب غرب ألمانيا بعد أن غطت عاصفة بَرَد شديدة أجزاء من المدينة بما يصل إلى 30 سنتيمتراً من الثلوج.

وقال مسؤول في المدينة لوكالة فرانس برس ان “عاصفة مصحوبة ببرد وامطار غزيرة” اجتاحت منطقة وسط المدينة بعد ظهر الجمعة.

وقال متحدث باسم مركز الاستجابة للطوارئ: “تعاملنا مع أشخاص عَلِقوا في سياراتهم، وباتوا غيرَ قادرينَ على الحركة بسبب البرد على الأرض أو لأن أبواب سيارتهم لم يعد من الممكن فتحها”.

وتم إرسال كاسحات ثلجية لتطهير الشوارع من الرواسب الجليدية الكبيرة من عاصفة البَرَ.، وشارك أكثر من 250 من عمال الطوارئ والمدينة والمتطوعين في عمليات التنظيف.

وأغلق البَرَد المتراكم نتيجة العاصفة وكذلك أوراق الشجر نظام الصرف بالمدينة، مما أدى إلى حدوث فيضانات في مواقف السيارات تحت الأرض والأقبية والمباني السكنية.بحسب مسؤول محلي

وتقع روتلنجن في منتصف الطريق تقريبًا بين شتوتغارت والحدود السويسرية في ولاية بادن فورتمبيرغ.

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موجة طقس شديدة التقلب تضرب أوروبا

وجاءت العاصفة التي ضربت مدينة ريوتلنجن بجنوب غرب ألمانيا، بالتزامن وموجة حر مستمرة في جنوب غرب أوروبا .

وعانت أوروبا من طقس شديد التقلب في مطلع الأسبوع، بسبب الأمطار الغزيرة التي جلبت فيضانات وعمليات إجلاء في عدة دول.

في حين استمرت الحرائق في اجتياح مناطق في إسبانيا والبرتغال.

فقد شهدت سلوفينيا والنمسا الأحد (6 أغسطس/ آب 2023) فيضانات ناجمة عن أيام من الأمطار الغزيرة التي أجبرت على إخلاء قرى وإحداث أضرار تاريخية.

بينما تعرضت كرواتيا وبولندا لعواصف ممطرة غزيرة بدأت يوم الجمعة على الرغم من أن الفيضانات والأضرار الأخرى هناك ظلت في البداية أكثر اعتدالا.

فيما دمرت العديد من حرائق الغابات في إسبانيا والبرتغال آلاف الهكتارت من الغابات، في مطلع هذا الأسبوع.

وتستعد إسبانيا لمواجهة موجة حر جديدة الاثنين، في جنوب غرب البلاد.بحسب تقرير لـِdw

ووضعت الأندلس في حالة انذار برتقالية مع توقع تجاوز درجات الحرارة 40 مئوية. وفقا لوكالة الأرصاد الجوية الوطنية.