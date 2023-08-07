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شقيقة أمير الكويت تقضي أجازتها في سلطنة عمان.. شاهد تواضعها ولقاءاتها مع نساء ظفار !

الشيخة أمثال الأحمد الجابر الصباح من المعجبين بسلطنة عمان

كتب سالم حنفي
شقيقة أمير الكويت تقضي أجازتها في سلطنة عمان.. شاهد تواضعها ولقاءاتها مع نساء ظفار !
الشيخة أمثال الجابر الصباح
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وطن- تداول ناشطون وحسابات إخبارية عمانية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشيخة الكويتية، أمثال الأحمد الصباح، برفقة ابنتها الشيخة ماجدة الصباح يوثق قضائهما أجازتهما في محافظة ظفار بسلطنة عمان.

وأظهر مقطع الفيديو شقيقة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح وابنتها وهي تتجول في المحافظة للاطلاع على عادات وتقاليد أهلها، حيث التقت مجموعة من النساء واطلعت على كيفة قيامهن بالعجن والخبز في التنور.

كما قامت الشيخة أمثال الأحمد الصباح بزيارة الأسواق الشعبية والمتخصصة ببيع الأقمشة، مستعرضة في أحد المقاطع “ثوب صلالة” الشهير.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لسلطنة بتواضع الشيخة أمثال الأحمد الصباح وخفة دمها، مؤكدين على أنها من عشاق سلطنة عمان.

وقال أحدهم:” ما شاء الله تبارك الرحمن ع تواضعها”.

وقال آخر:” نص أهل الكويت في عمان يحبون عمان كثير وفي كل وقت اشوفهم”.

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ورحبت أخرى بها قائلة:”منورة سلطنة عمان يا شيختنا ..الله يحفظج ويخليج لنا يا رب “.

يشار إلى أن الشيخة أمثال الأحمد الجابر الصباح هي شقيقة أمير الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، وتعمل في رئاسة مركز العمل التطوعي في الكويت.

وتشغل الشخة أمثال الجابر الصباح عضوية العديد من المنظمات المحلية والدولية، حيث إنها عضوة في الجمعية الكويتية لحماية البيئة، وجمعية هواة اللاسلكي في الكويت، كما أنها لها عدد كبير من الندوات المتعلقة بالأمور البيئية.

المصدرانستغرام ،رصد وتحرير وطن

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