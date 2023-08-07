سياسي لبناني بارز يتطاول على دول الخليج: “ينقصها الشرف”.. ما القصة؟

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وطن- هاجم السياسي اللبناني نجاح واكيم، رئيس حركة الشعب والنائب السابق، دول الخليج بعد الحملة غير المسبوقة التي أطلقتها سفاراتها في لبنان لتحذير رعاياهم من ضرورة توخيّ الحذر من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، ووصل الأمر بالخارجية السعودية بدعوة مواطنيها لمغادرة البلاد.

وقال، نجاح واكيم (77 عاماً) رئيس حركة الشعب والنائب السابق في تدوينة على حسابه في موقع “إكس” ـ تويتر سابقا ـ : “السعودية ودول خليجية أخرى تمنع رعاياها من القدوم إلى لبنان”.

وتساءل: “ماذا ينقص دول الخليج لإنقاذ لبنان؟”. ليردّ في ذات التدوينة بالقول: “ينقصها الشرف”.

السعودية ودول خليجية أخرى تمنع رعاياها من القدوم إلى لبنان.

"ماذا ينقص دول الخليج لإنقاذ لبنان؟"

ينقصها الشرف. — Najah Wakim (@NajahWakim) August 5, 2023

ردود فعل غاضبة

وقوبلت تغريدة السياسي اللبناني بردود فعل غاضبة، حيث كتبت “بريفان يوسفي” ما نصه: “بس سوال من فضلك.. شو معنى الشرف بنسبه لحضرتك؟ شكرا”.

وأضاف “أحمد حيدر الغامدي” في سياق متصل: “الحمد لله إن سمعنا منك كلمة “شرف” فالمعروف عنك إنك إلى عهد قريب لم تسمع ولم تنطق هذه الكلمة في حياتك ! ربما نصف موارد بلدك من المتاجرة بالشرف؟”.

الحمد لله إن سمعنا منك كلمة

" شرف " فالمعروف عنك إنك إلى عهد قريب لم تسمع ولم تنطق هذه الكلمة في حياتك !

ربما نصف موارد بلدك من المتاجرة بالشرف ؟ — أحمد حيدر الغامدي (@AbuAlfaroog) August 6, 2023

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وعلّق “تركي الفيصل الرشيد” قائلا “سيد نجاح، لم يكن لك من اسمك نصيب في هذه التغريدة ….. أتذكر قصة إبراهيم عليه السلام وقومه كلما سمعت من يلوم ويتجنى على السعودية وقيادتها بسبب فساد بلادهم وتدهور أوضاعهم. وبالرغم من أننا قدمنا لهم التكريم والمساعدة، إلا أنهم استهانوا بنا”.

وأضاف “أعتقد أننا لم ننجح في التعامل معهم، فكل ما قدمناه لهم ذهب هباءً منثوراً. وهذا النوع من التعامل لن يجدي نفعاً مع الأغلبية. كما قال الشاعر: “إذا أكرمت اللئيم تمرداً”.

بدوره، كتب “فهد بوزوير” مُعلقا: “وماذا ينقص لبنان للنهوض بلا حاجة أحد؟.. الجواب: ” رجال “.. فأي بلد كان، لا يكون فيه رجال دولة حقيقيون، يغلبون مصلحة الوطن والمواطن، فعليه السلام”.

وواصل “السؤال: أذكى شعب، و أرقى تعليم، وتاريخ و حضارة ، وشطارة .. هل هذا حاله اليوم؟ يرتجي مساعدات ؟ الداء فيكم، والعلاج بأيديكم”.

وماذا ينقص لبنان للنهوض بلا حاجة أحد؟ الجواب: " رجال " . فأي بلد كان، لا يكون فيه رجال دولة حقيقيون، يغلبون مصلحة الوطن والمواطن، فعليه السلام .. السؤال: أذكى شعب، و أرقى تعليم، وتاريخ و حضارة ، وشطارة .. هل هذا حاله اليوم؟ يرتجي مساعدات ؟ الداء فيكم، والعلاج بأيديكم. — F B A | فهد بوزوير (@FahadBuzwair) August 7, 2023

وأضاف “نواف” هو الآخر “ماشفت اوقح ولا اسفل من هيك ؟؟ قبل اسبوع بس زعيم العصابة الايرانية الحاكم الفعلي للبنان حسن نصرالله اساء للبحرين وتدخل في شؤونها مرتين بعد اسبوع جاين تبون الخليج يساعدكم !؟”.

وقال “هل تعتقدون اننا نملك ذاكرة سمك ؟؟ تسبونا وتحرضون على الفوضى في دولنا وتصدرون لنا المخدرات و تدربون متطرفينا على العنف الاغتيالات وصناعة المتفجرات وفي القرارات اللي تخص امن الخليج تصوتون ضدنا واخر شي تبون الخليج يوقف معاكم !! ماعندك كرامة يا نجاح؟”.

ماشفت اوقح ولا اسفل من هيك ؟؟ قبل اسبوع بس زعيم العصابة الايرانية الحاكم الفعلي للبنان حسن نصرالله اساء للبحرين وتدخل في شؤونها مرتين بعد اسبوع جاين تبون الخليج يساعدكم !؟ هل تعتقدون اننا نملك ذاكرة سمك ؟؟

تسبونا وتحرضون على الفوضى في دولنا وتصدرون لنا المخدرات و تدربون… — Nawaf (@DER3_ALJAZEERA) August 6, 2023

السعودية تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان

يشار أنه في بيان نُشر في وقت متأخر مساء، الجمعة، على منصة إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر، دعت السفارة السعودية في لبنان مواطنيها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة، وتجنب المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة

وفي مطلع آب الجاري، قامت المملكة بتحديث توجيهات السفر إلى لبنان ونصحت بتجنب “كافة أنواع السفر غير الضروري”، إلى مناطق في جنوب لبنان قرب مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.

الكويت هي الأخرى تفاعلت مع الخطوة السعودية، حيث أصدرت الكويت في وقت مبكر، السبت، بيانا دعت فيه مواطنيها في لبنان إلى توخي الحذر.

وأوضحت السفارة الكويتية في لبنان في البيان المنشور على حساب وزارة الخارجية على منصة إكس “تهيب سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية بمواطني دولة الكويت المتواجدين في الجمهورية اللبنانية التزام الحيطة والحذر، والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية في بعض المناطق والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة”.

وتأتي هذه التحرّكات بينما أفادت مصادر أمنية في مخيم عين الحلوة لـ “رويترز” إن ما لا يقل عن 13 معظمهم من المسلحين قتلوا منذ اندلاع القتال في المخيم في 29 يوليو/ تموز بين حركة فتح وإسلاميين متشددين.

البحرين وقطر ثم الإمارات وسلطنة عمان

قالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان، السبت، إن المملكة طلبت من مواطنيها مغادرة الأراضي اللبنانية، بسبب “النزاع المسلح”، وذلك حفاظا على سلامتهم.

من جانبها، دعت سفارة دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية، المواطنين القطريين الزائرين للبنان، لاتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد الأحداث الحالية، والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة.

فيما شددت الخارجية الإماراتية، الأحد، على أهمية التقيد بقرار منع سفر مواطنيها إلى لبنان الصادر مسبقًا، وذلك حفاظًا على سلامتهم.

ودعت سفارة سلطنة عمان مواطنيها المتواجدين في الأراضي اللبنانية الى ضرورة توخي الحذر والتقيّد بالإجراءات الأمنية اللازمة بالابتعاد عن المناطق التي تشهد صراعات مسلّحة، مع اتّباع الإرشادات الأمنية الصادرة من جهات الاختصاص.