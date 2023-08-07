الإثنين, أغسطس 7, 2023
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رياضة

بعد العرض السعودي المغريّ.. ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح هذا الصيف

اتحاد جدة السعودي تقدم بعرض للتعاقد مع المصري صلاح بصفقة بلغت 60 مليون يورو

كتب فارس أبو شيحة
ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح هذا الصيف
ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح هذا الصيف
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وطن- حسم نادي ليفربول الإنجليزي مستقبل محمد صلاح المصري الدولي مع الريدز في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعد تلقيه عرضاً مغرياً للقدوم إلى الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم.

وقالت صحيفة الرياضية السعودية، في تقرير نشرته الاثنين، بأن نادي اتحاد جدة السعودي بطل الدوري السعودي الموسم المنصرم، عرضاً قدر قيمته 52 مليون جنيه إسترليني. ( أي ما يعادل 60 مليون يورو) هذا الصيف.

محمد صلاح والعرض السعودي

كما وأضافت الصحيفة السعودية، ” يتضمن عقد محمد صلاح في حال قبوله بالعرض السعودي الحصول على 155 مليون جنيه  إسترليني (أي ما يعادل 180 مليون يورو).

فيما رد نادي ليفربول بنشر صورة اللاعب المصري صلاح في التدريبات الجماعية. مع الفريق، عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، معلقاً عليها: ” الملك يستعد وهو يرتدي قميص فريقه المفضل”.

وفي ذات السياق، علق رامي عباس وكيل أعمال المصري محمد صلاح، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر). بشأن عرض موكله بالانتقال إلى الدوري السعودي، ” محمد يبقى ملتزماً مع ليفربول”.

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انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي
انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي

تعليق وكيل صلاح على العرض السعودي

كما وأضاف، ” لو فكرنا في مغادرة ليفربول هذا العام، لم نكن لنجدد العقد هذا الصيف”.

ونجح الدوري السعودي الممتاز في التعاقد مع أبرز نجوم كرة القدم العالمية في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، لعل أبرزهم كريم بنزيما. وكانتي وروبرت فيرمينو ورياض محرز وغيرهم.

كما وانتقل 3 لاعبين من صفوف فريق ليفربول (الريدز) إلى صفوف الدوري السعودي الممتاز (روشن). هذا الصيف، وهم جوردان هندرسون وفابينيو إلى ناديي الاتفاق واتحاد جدة السعوديين، إلى جانب انتقال روبرت فيرمينو إلى أهلي جدة السعودي.

ومن الجدير بالذكر، فإن المصري الدولي محمد صلاح هداف فريق ليفربول التاريخي، قد وافق على تجديد عقده مع الريدز الصيف الماضي، حتى ال30 من شهر يونيو/ حزيران عام 2025. براتب 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد وفق التقارير الصحفية.

المصدروطن + نادي ليفربول تويتر + رامي عباس + الرياضية السعودية

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