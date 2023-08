بعد العرض السعودي المغريّ.. ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح هذا الصيف

- Advertisement -

وطن- حسم نادي ليفربول الإنجليزي مستقبل محمد صلاح المصري الدولي مع الريدز في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعد تلقيه عرضاً مغرياً للقدوم إلى الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم.

وقالت صحيفة الرياضية السعودية، في تقرير نشرته الاثنين، بأن نادي اتحاد جدة السعودي بطل الدوري السعودي الموسم المنصرم، عرضاً قدر قيمته 52 مليون جنيه إسترليني. ( أي ما يعادل 60 مليون يورو) هذا الصيف.

كما وأضافت الصحيفة السعودية، ” يتضمن عقد محمد صلاح في حال قبوله بالعرض السعودي الحصول على 155 مليون جنيه إسترليني (أي ما يعادل 180 مليون يورو).

فيما رد نادي ليفربول بنشر صورة اللاعب المصري صلاح في التدريبات الجماعية. مع الفريق، عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، معلقاً عليها: ” الملك يستعد وهو يرتدي قميص فريقه المفضل”.

وفي ذات السياق، علق رامي عباس وكيل أعمال المصري محمد صلاح، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر). بشأن عرض موكله بالانتقال إلى الدوري السعودي، ” محمد يبقى ملتزماً مع ليفربول”.

كما وأضاف، ” لو فكرنا في مغادرة ليفربول هذا العام، لم نكن لنجدد العقد هذا الصيف”.

ونجح الدوري السعودي الممتاز في التعاقد مع أبرز نجوم كرة القدم العالمية في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، لعل أبرزهم كريم بنزيما. وكانتي وروبرت فيرمينو ورياض محرز وغيرهم.

If we considered leaving LFC this year, we wouldn’t have renewed the contract last summer. Mohamed remains committed to LFC.

— Ramy Abbas Issa (@RamyCol) August 7, 2023