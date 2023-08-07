الثلاثاء, أغسطس 8, 2023
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حياتنا

بسمة بوسيل تسبح ببكيني أحمر مثير.. “تعري كمان يمكن تامر يرجع”(فيديو)

زعمت صفحة “شاربليتا” أن بسمة بوسيل تتواجد حاليا في فندق the wave Ibiza برفقة أحمد أبو هشيمة

كتب رفيف عبدالله
بسمة بوسيل تسبح ببكيني أحمر مثير..
بسمة بوسيل
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وطن– تعرضت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، طليقة الفنان المصري تامر حسني، إلى هجوم من قبل متابعيها بعد ظهورها ببكيني أحمر مثير.

ونشرت بسمة بوسيل مقاطع عبر خاصية الستوري في حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها في لحظة استجمام مع ابنتيها وابنها، في حمام السباحة.

بكيني أحمر

وفي إحدى اللقطات، ظهرت طليقة تامر حسني، وهي ترتدي بكيني أحمر مثير، بينما تقوم ابنتها بتدليك رأسها.

هذه اللقطة فتحت النار على بسمة بوسيل من قبل الجمهور، وجاء في التعليقات: “عري عري كمان يمكن تامر يرجع”.

وكتب آخر: “كان حارمها من العري”.

ووافقهما ثالث الرأي: “وكانها كانت في سجن تامر حسني والان انطلقت الى الحرية وبلشت تبين مواهبها في التعري”.

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وعقبت متابعة بغضب: “ما أرخص جسامهم”.

وفسرها آخر بطريقته: “يعني اطلقتي لتشلحي معناتا تامر ماظلمك”.

وأردف متابع: “شو صرلا هي بعد الطلاق تحترم حالها.. ام وعندها اطفال مابدها هالفيديوهات.. والله تامر كان رجال وعرف كيف يخليها متل الالف ومحترمة وهي ع زمتو”.

أحمد أبو هشيمة

هذا وقد زعمت صفحة “شاربليتا” التي تصف نفسها بملكة الفضائح، بأن بسمة بوسيل تتواجد حاليا في فندق the wave Ibiza برفقة رجل الاعمال المصري المعروف أحمد أبو هشيمة.

وأشارت إلى ان علاقة حب تجمعهما حاليا ويقضيان وقتا ممتعا بعيدا عن أعين الصحافة العربية.

بسمة بوسيل
من صفحة شاربليتا

وادعت “شاربليتا” بأن هذه ليست المرة الاولى التي يذهب فيها أحمد أبو هشيمة وبسمة بوسيل في رحلة خارج مصر سويا.

وقالت أنهما سبق وأن قضيا عدة أيام في اليونان.

المصدررصد ومتابعة وطن

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