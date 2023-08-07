بالبنطال.. إطلالة جديدة وأنيقة لـ السيدة الجليلة من ألمانيا تلفت الأنظار (شاهد)

- Advertisement -

وطن- بعد أيام قليلة من تداول صورة عفوية للسلطان هيثم بن طارق خلالة تجوله بأحد شوارع أيمانيا، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحرم السلطان، عهد البوسعيدية الشهيرة باسم “السيدة الجليلة”.

وظهرت السيدة الجليلة في إطلالتها الجديدة وهي تقف على ما يبدو في أحد الحدائق، فيما أحاطت بها المناظر الخلابة.

وارتدت السيدة الجليلة بنطلون وتوب أسود، فوقه جاكيت أحمر غامق غير رسمي، حيث أخفت حرم السلطان البنطلون من خلال وضع الشال في يديها في إطلالة كاجوال وغير رسمية.

وترافق السيدة الجليلة زوجها السلطان هيثم بن طارق في زيارته الخاصة لألمانيا الاتحادية التي بدأها قبل أيام.

السلطان هيثم بن طارق بالبرنيطة

وقبل أيام نشر حساب متخصص في نشرصو العائلة الحاكمة في سلطنة عمان صورة حديثة للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد، أثناء زياته لجمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث كان متواجدا أمام أحد المقاهي الألمانية.

وبدا السلطان هيثم أمام مقهى “restaurant” في برلين، وهو يرتدي البرنيطة الأوروبية ويضع يده اليسرى خلف ظهره.

- Advertisement -

وظهار السلطان هيثم بن طارق مرتدياً حذاءا رياضياً في حالة نادرة، على عكس ما اعتاد عليه العمانيون من ارتداء السلطان للزي العماني التقليدي.

الزيارة الثالثة

وتعد هذه الزيارة للسلطان هيثم، هي الثالثة عشرة للخارج منذ توليه مقاليد الحكم في 11 يناير 2020.