باريس يتعاقد مع بديل مبابي بشكل رسمي تمهيداً لرحيله.. وهذه تفاصيل الصفقة

- Advertisement -

وطن- تعاقد نادي باريس سان جيرمان بشكل رسمي، مع النجم البرتغالي الواعد غونزالو راموس، قادماً من صفوف نادي بنفيكا، ليكون البديل عن رحيل الفرنسي كيليان مبابي المحتملة في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي.

وكشف الإيطالي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” غونزالو راموس إلى باريس سان جيرمان، ها نحن. اتفاق شفهي قائم على صفقة قدرت ب80 مليون يورو، يجرى إعداد المستندات”.

كما وأضاف رومانو، ” 65 مليو يورو رسوم ثابتة، 15 مليون يورو إضافات. سيكون نقلة قرض مع التزام بالشراء في عام 2024 .. الفحص الطبي سيكون الأسبوع المقبل”.

وقدم البرتغالي راموس المستوى الملفت للأنظار مع نادي بنفيكا. الموسم المنصرم، ومنتخب البرتغال في نسخة مونديال كأس العالم 2023 قطر العام الماضي.

Gonçalo Ramos to Paris Saint-Germain, here we go! Verbal agreement in place on €80m deal, documents are being prepared 🚨🔴🔵 #PSG

€65m fixed fee, €15m add-ons — it will be loan move with obligation to buy in 2024 due to Financial Fair Play issues.

Medical next week. pic.twitter.com/aAsiMjAgwM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2023