الإثنين, أغسطس 7, 2023
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رياضة

باريس يتعاقد مع بديل مبابي بشكل رسمي تمهيداً لرحيله.. وهذه تفاصيل الصفقة

باريس يوقع مع البرتغالي غونزالو راموس كبديل عن رحيل مبابي هذا الصيف

كتب فارس أبو شيحة
غونزالو راموس
غونزالو راموس
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وطن- تعاقد نادي باريس سان جيرمان بشكل رسمي، مع النجم البرتغالي الواعد غونزالو راموس، قادماً من صفوف نادي بنفيكا، ليكون البديل عن رحيل الفرنسي كيليان مبابي المحتملة  في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي.

وكشف الإيطالي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” غونزالو راموس إلى باريس سان جيرمان، ها نحن. اتفاق شفهي قائم على صفقة قدرت ب80 مليون يورو، يجرى إعداد المستندات”.

تعاقد باريس مع بديل مبابي هذا الصيف

كما وأضاف رومانو، ” 65 مليو يورو رسوم ثابتة، 15 مليون يورو إضافات. سيكون نقلة قرض مع التزام بالشراء في عام 2024 .. الفحص الطبي سيكون الأسبوع المقبل”.

وقدم البرتغالي راموس المستوى الملفت للأنظار مع نادي بنفيكا. الموسم المنصرم، ومنتخب البرتغال في نسخة مونديال كأس العالم 2023 قطر العام الماضي.

كما ويقترب إدارة باريس سان جيرمان (البي أس جي)، من التعاقد مع النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب جناح نادي برشلونة هذا الصيف. بعد دفعه 50 مليون يورو لنادي البلوغرانا كشرط لفسح شرطه الجزائي.

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كيليان مبابي
كيليان مبابي

رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان

فيما لم يحسم بعد أمر مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان، رغم حديث وسائل الإعلام عن انتقال اللاعب عن صفوف النادي الباريسي هذا الصيف.

وكان الفرنسي مبابي قد خاطب إدارة باريس سان جيرمان. برفضه تفعيل بند البقاء مع النادي لموسم إضافي آخر مع  الفريق.

غونزالو راموس
غونزالو راموس

كما ويتنافس العديد من الأندية على صفقة التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي. هذا الصيف، لعل أبرز المهتمين بالتعاقد مع اللاعب نادي ريال مدريد الإسباني.

يذكر بأن عقد مباني ينتهي مع نادي باريس سان جيرمان في صيف 2024، وهو ما يسمح للاعب بالرحيل عن صفوف الفريق النادي بالمجان.

المصدروطن + فابريزيو رومانو تويتر

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