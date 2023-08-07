الإثنين, أغسطس 7, 2023
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رياضة

انتقال عثمان ديمبيلي إلى باريس قد تتأجل بسبب برشلونة والهلال السعودي يتفاوض

عثمان ديمبيلي يختلف مع برشلونة بشأن تقسيم العائد المالي من صفقة انتقاله إلى باريس سان جيرمان

كتب فارس أبو شيحة
انتقال عثمان ديمبيلي إلى باريس
انتقال عثمان ديمبيلي إلى باريس
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وطن-  ذكرت تقارير صحفية إسبانية، بأن انتقال النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان قد تتأجل هذا الصيف، بسبب أزمته المالية مع برشلونة، ودخول الهلال السعودي سباق التنافس على تلك الصفقة.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن هناك أزمة كبيرة على تقسيم العائد المادي المقدرة. ب50 مليون يورو، بين الفرنسي عثمان ديمبيلي ونادي برشلونة، حيث لم يتوصل الأخير إلى اتفاق حتى الآن مع اللاعب للسماح له بالرحيل هذا الصيف.

انتقال عثمان ديمبيلي إلى باريس

وأضافت الصحيفة، ” إدارة برشلونة ترى أن اللاعب ديمبيلي لم يلتزم بكل شروط عقده. مع نادي برشلونة، والمتمثل في حصول النادي الكتالوني على 25 مليون يورو من تلك الصفقة”.

كما وتابعت الصحيفة، “الفرنسي عثمان ديمبيلي. ووكليه يعتقدان بأنهما التزما بالعقد مع برشلونة بالعقد، ويطلبان الحصول على 25 مليون من أموال تلك الصفقة”.

واستكملت، ” إدارة نادي برشلونة يحق لها الاحتفاظ بخدمات اللاعب الفرنسي ديمبيلي حتى ال21 من شهر أغسطس الجاري، في حال استمرار المفاوضات دون الوصول إلى اتفاق نهائي بينهما. كما وفي حالة دفع ديمبيلي الشرط الجزائي يحق له الرحيل”.

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وختمت، ” خطة نادي برشلونة هو استمرار اللاعب ديمبيلي. مع صفوف الفريق الكتالوني، إلا أن باريس قد يضغط عليه لإنهاء تلك الأزمة، حيث سيبدأ منافسات الدوري الفرنسي في ال12 من شهر أغسطس الجاري”.

حسم صفقة عثمان ديمبيلي

وكانت تقارير صحفية، قد أكدت حسم نادي باريس سان جيرمان صفقة التعاقد مع النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي بعقد يمتد لمدة 5 سنوات، كما وينص الاتفاق بأن باريس سيدفع إلى البرسا 50 مليون يورو. وهو قيمة الشرط الجزائي للاعب لسماح له بالرحيل عن النادي هذا الصيف.

الهلال السعودي يتفاوض مع عثمان ديمبيلي

وفي السياق ذاته، أشار الصحفي سانتي أونا. الخبير المتخصص في سوق الانتقالات الصيفية، دخل في مفاوضات مع نادي برشلونة للحصول على خدمات الفرنسي عثمان ديمبيلي، بعد تقديمه عرض بلغ قيمته 100 مليون يورو.

كما ولعب الفرنسي ديمبيلي 264 مباراة مع مختلف الأندية. خلال مشواره الكروي، نجح من خلالها اللاعب في تسجيل 132 هدفاً حتى الآن.

انتقال عثمان ديمبيلي
انتقال عثمان ديمبيلي

ونجح نادي الهلال (الزعيم الآسيوي)، في إتمام 4 صفقات قوية. هذا الصيف، وهي مالكوم وكوليبالي. وروبن نيفيز وسافيتش.

يذكر بأن القيمة السوقية للتعاقد مع النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، تبلغ 60 مليون يورو على الأقل في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

المصدروطن + موندو ديبورتيفو الإسبانية + سانتي أونا تويتر

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