البرغوث ميسي يقود إنتر ميامي لدور ال8 في كأس الدوريات الأمريكي (شاهد)

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وطن- قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريق إنتر ميامي إلى منافسات دور ال8 من بطولة كأس الدوريات الأمريكي لكرة القدم، بعد فوزه على منافسه دالاس بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، عقب التعادل برباعية ثمينة بين كلا الفريقين.

وسجل البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين لصالح إنتر ميامي الأمريكي في المباراة الأول والرابع، داخل شباك مرمى منافسه دالاس في الدقيقتين ال6 وال85.

مباراة إنتر ميامي ضد دالاس

كما وأحرز اللاعب بنجامين كريما سكي الهدف الثاني لفريق إنتر ميامي. في الدقيقة ال65، بينما جاء الهدف الثالث بطريق الخطأ سجله ماركو فارفان في الدقيقة ال80، بطريق الخطأ داخل شباك مرماه.

OTRO GOLAZO DE NUESTRO CAPITÁN 🫡 🫡🫡#DALvMIA | 4-4 pic.twitter.com/aOhBw7LJGZ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 7, 2023

فيما سجل الفريق المنافس دالاس رباعيته داخل مرمى منافسه إنتر ميامي، فاكوندو كوينيون في الدقيقة ال37، وبيرات في الدقيقة ال45، وآلان فيلاكسو في الدقيقة ال63. وروبير تايلور بطريق الخطأ سجل في مرمى فريقه إنتر ميامي في الدقيقة ال68.

وشهدت المباراة الإثارة والقوة بين فريقا إنتر ميامي ودالاس على مستوى التسديدات التي تساوت بين كلا الفريقين برصيد 12 تسديدة طيلة مجريات دقائق المباراة.

Jordi 🤝 Benja Benja puts it in the back of the net to give us two.#DALvMIA | 3-2 pic.twitter.com/1UNzR0Thsq — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 7, 2023

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كما وتفوق فريق إنتر ميامي في الاستحواذ على الكرة. بنسبة 67%، فيما وصلت استحواذ الفريق المنافس دالاس على الكرة بنسبة 33% في المباراة.

تشكيلة إنتر ميامي ضد دالاس

ولعب المدرب الأرجنتيني خيراردو مارتينو، المباراة بتشكيلة أساسية. أمام منافسه دالاس، في منافسات دور ال16 من كأس الدوريات الأمريكي 2023، كما يلي:

حراسة المرمى: دريك كالندر.

دفاع إنتر ميامي: يدلين، سيرهي كريفتسوف، كمال ميلر، جوردي ألبا.

A LA PRÓXIMA RONDAAAA‼️‼️ pic.twitter.com/h4H6RSavZA — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 7, 2023

خط الوسط: أرويو، بوسكيتس، دييغو غوميز.

مركز الهجوم: ليونيل ميسي، جوزيف مارتينيز، روبرت تايلور.

وتأهل إنتر ميامي إلى دور الثمن النهائي من منافسات بطولة كأس الدوريات الأمريكي 2023، بعد فوزه المثير على منافسه دالاس بركلات الترجيح التي حسمت المباراة بين كلا الفريقين.