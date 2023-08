البرغوث ميسي يقود إنتر ميامي لدور ال8 في كأس الدوريات الأمريكي (شاهد)

- Advertisement -

وطن- قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريق إنتر ميامي إلى منافسات دور ال8 من بطولة كأس الدوريات الأمريكي لكرة القدم، بعد فوزه على منافسه دالاس بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، عقب التعادل برباعية ثمينة بين كلا الفريقين.

وسجل البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين لصالح إنتر ميامي الأمريكي في المباراة الأول والرابع، داخل شباك مرمى منافسه دالاس في الدقيقتين ال6 وال85.

كما وأحرز اللاعب بنجامين كريما سكي الهدف الثاني لفريق إنتر ميامي. في الدقيقة ال65، بينما جاء الهدف الثالث بطريق الخطأ سجله ماركو فارفان في الدقيقة ال80، بطريق الخطأ داخل شباك مرماه.

فيما سجل الفريق المنافس دالاس رباعيته داخل مرمى منافسه إنتر ميامي، فاكوندو كوينيون في الدقيقة ال37، وبيرات في الدقيقة ال45، وآلان فيلاكسو في الدقيقة ال63. وروبير تايلور بطريق الخطأ سجل في مرمى فريقه إنتر ميامي في الدقيقة ال68.

وشهدت المباراة الإثارة والقوة بين فريقا إنتر ميامي ودالاس على مستوى التسديدات التي تساوت بين كلا الفريقين برصيد 12 تسديدة طيلة مجريات دقائق المباراة.

