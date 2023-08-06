كارثة إقليم أزيلال في المغرب تدفع أمير قطر للتواصل مع محمد السادس

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وطن – قدم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تعازيه للعاهل المغربي الملك محمد السادس، في ضحايا حادث انقلاب حافلة وسط البلاد بحسب ما أفادت وكالة الأنباء القطرية “قنا”.

وأعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 24 شخصا في حادث سير بمحافظة أزيلال وسط البلاد.

أودت حادثة سير بحياة 24 شخصا، قضوا بعد انقلاب سيارة "ترونزبت" بدوار إخشان أمزارو جماعة إواريضن التابعة لدمنات، بإقليم أزيلال، كانت في طريقها إلى السوق.

وحسب معطيات أولية حصل عليها https://t.co/v3ZaS1Hrz5، فإن حافلة النقل المزدوج كانت قادمة من دوار أيت عنناس في اتجاه دمنات، قبل… pic.twitter.com/yVTbTOHluD — 2M.ma (@2MInteractive) August 6, 2023

وأوضحت السلطات المحلية في المحافظة، عبر بيان، أن الحادث “وقع إثر انقلاب سيارة للنقل بإحدى المنعرجات كانت تقل عددا من الأشخاص المتجهين إلى السوق الأسبوعي في مدينة دمنات”، وفقا لوكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وفتحت الأجهزة الم

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ختصة تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن ملابسات الحادث، بحسب البيان.

سمو الأمير يعزي ملك المملكة المغربية الشقيقة في ضحايا حادث انقلاب حافلة وسط البلاد#قنا #قطر #المغرب https://t.co/GwfSXVze1n pic.twitter.com/GApqnrvd6f — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) August 6, 2023

تفاصيل الحادثة

وحسب معطيات شبه رسمية نشرتها وسائل إعلام مغربية فإن تفاصيل الحادثة المميتة جرت صباح اليوم الاحد، عند خروج مركبة تحمل 24 شخص من منطقة اغنناس بجماعة “ايت تمليل” في اتجاه مدينة دمنات، وعند وصولها بالقرب من واد غزاف بتراب جماعة سيدي بويخلف انقلبت.

ونتج كارثة أزيلال وفاة 23 شخص في الحين، وإصابة الشخص المتبقي بكسور خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، مع ذيوع أخبار غير رسمية تتحدث عن وفاته هو أيضاً.

يذكر أنه في عام 2022، تسببت حوادث الطرق بمقتل أكثر من 3200 شخص في المغرب، وهو رقم انخفض بنحو 7% عن العام السابق، وفق أحدث الإحصاءات الصادرة عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

وفي آب/أغسطس 2022، أدى حادث حافلة إلى مقتل 23 شخصا وإصابة 36 آخرين في مدينة خريبكة شرق الدار البيضاء.