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راوغ الأمن ووصل لهدفه.. مشجع نصراوي يقتحم الملعب بعد مباراة الرجاء (فيديو)

نادي النصر بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو أطاح بالرجاء المغربي من البطولة العربية في الدور ربع النهائي

كتب خالد السعدي
مشجع نصراوي يقتحم الملعب بعد مباراة الرجاء
مشجع نصراوي يقتحم الملعب بعد مباراة الرجاء
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وطن- أظهر مقطع فيديو، لحظة اقتحام مشجع نصراوي ملعب المباراة التي جمعت بين العالمي ونادي الرجاء المغربي في ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

وبيّن الفيديو، شخصا يرتدي “جلبابا”، وهو يقتحم ملعب المباراة بعد نهايتها، ويهرول صوب اللاعبين بسرعة كبيرة، وأظهر ما يمكن تسميتها مهارة كبيرة في مراوغة رجال الأمن.

ورغم أن عددا كبيرا من رجال الأمن حاولوا الإمساك به، إلا أنّ المشجع السعودي نجح فيما خطط له، ووصل إلى نقطة تجمع اللاعبين بعد المباراة.

فوز النصر على الرجاء

وكان نادي النصر السعودي، بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد نجح في الفوز على نادي الرجاء المغربي في مباراة الدور ربع النهائي من كأس الملك سلمان للأندية “البطولة العربية” بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف.

واهتزت الشباك في الشوط الأول، حيث سجل أهداف النصر كريستيانو رونالدو وسلطان الغنام وسيكو فوفانا في الدقائق 19، و29 و38، في حين جاء هدف الرجاء الوحيد من خلال النيران الصديقة من قِبل لاعب انلصر عبد الله مادو في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

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وضرب نادي النصر، موعدا مرتقبا مع نادي الشرطة العراقي في نصف نهائي البطولة العربية، في حين يجمع نصف الآخر موقعة سعودية مثيرة بين الهلال والشباب.

كان الشباب السعودي قد فاز على الوحدة الإماراتي بركلات الترجيح، في حين تأهل الشرطة العراقي على حساب السد القطري بالفوز عليه بأربعة أهداف لهدفين.

أما الهلال السعودي فقد تأهّل للدور نصف النهائي بعدما أطاح بنادي الاتحاد في كلاسيكو مثير حسم الزعيم بثلاثة أهداف لهدف.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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