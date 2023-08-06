الأحد, أغسطس 6, 2023
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“الموديل الممتلئة المثيرة”.. هذا ما حدث لإسرائيلية داخل فندق مصري وأثار جدلا

طُردت الموديل الإسرائيلية الشهيرة "شاي زانكو" بمجرّد علم القائمين في الفندق المصري حيث تقيم، بحقيقة هويتها

كتب فهمي الورغمي
عارضة الأزياء شاي زانكو
عارضة الأزياء الإسرائيلية شاي زانكو التي طردت من فندق في مصر
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وطن – كشفت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية عن تفاصيل طرد فندق مصري لعارضة الأزياء الإسرائيلية “شاي زانكو” فور معرفته جنسيتها.

وحسب المنفذ الإخباري الإسرائيلي فقد كانت عارضة الأزياء شاي زانكو، تلقت دعوى من مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت، لحضور حفله الذي كان مقررا عند الأهرامات.

ورغم إلغاء الحفل الذي فجر الإعلان عنه جدلا واسعا، إلا أن “شاي زانكو” قررت الذهاب لمصر وقضاء إجازة هناك والاستمتاع بمعالم الدولة السياحية.”شاي زانكو”، وحسب وسائل إعلام عبرية، واحدة من أكثر عارضات الأزياء نجاحًا في إسرائيل، لكن يبدو أنها شُهرتها وعملها مع “فوغ” و”فيكتوريا سيكريت” لم يحل دون جعلها غير مُرحباً بها في مصر.

شاي زانكو
الإسرائيلية شاي زانكو

تفاصيل طرد عارضة أزياء إسرائيلية من فندق مصري

ورغم أنّ شركة Live Nation كانت قد ألغت، يوم 26 يوليو الماضي، الحفل التي كانت ستنظمه لمغني الراب الأمريكي، ترافيس سكوت، أمام الأهرامات في مصر، والذي أثار جدلا واسعاً قبل موعده.

إلا أن زانكو قرّرت البقاء في مصر لقضاء أيام من إجازتها الصيفية في بلد الفراعنة وزيارة بعض المواقع السياحية وتستفيد إلى أقصى حد من إقامتها، حسب جيروزاليم بوست.

شاي زانكو
العارضة الإسرائيلية شاي زانكو قررت البقاء في مصر رغم إلغاء حفل ترافيس سكوت

ومع ذلك، في غضون يوم تقريبًا من وصولها، اكتشف الفندق الذي تقيم فيه أنها إسرائيلية، وطُلب منها مغادرة الفندق على الفور.

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وتم اصطحابها على الفور إلى خارج الفندق الذي تقيم فيه.

شاي زانكو
شاي زانكو

الموديل الإسرائيلية: لقد شعرت بالإهانة حقا في مصر

قالت زانكو في تصريحات لوسائل إعلام عبرية “لقد شعرت بالتوتر الشديد وشعرت بالإهانة حقًا”.

شاي زانكو
الإسرائيلية شاي زانكو

وزعمت صاحبة الـ 21 عاماً أنه “في السنوات الأربع التي كنت فيها [مشهورة]، لم أشعر أبدًا بمعاداة السامية أو واجهت أي مشاكل لأنني يهودية وإسرائيلية”.

شاي زانكو
شاي زانكو تشعر بالإهانة بعد طردها من فندق في مصر

وواصلت الموديل الإسرائيلية ادعاءاتها “هذه المرة كان الأمر مختلفًا. غادرت الفندق مباشرة إلى المطار واكتشفت أنّ الرحلة الوحيدة المُتاحة، كانت متجهة إلى باريس، على الرغم من أنني التقطت صورة في برشلونة “.

شاي زانكو
طردت شاي زانكو بعد اكتشاف جنسيتها الإسرائيلية
المصدرجيروزاليم بوست + انستغرام - ترجمة وتحرير وطن

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