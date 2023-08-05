“وجب الرد”.. حليمة بولند تؤكد اتصال رونالدو بها وتنشر الدليل (فيديو)

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وطن- عادت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، لتشغل منصات التواصل، من خلال إدعائها بأن اللاعب البرتغالي ونجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو، تواصل معها في مقر إقامتها بالفندق في السعودية، حيث تشارك في “مهرجان عسير” كضيفة، وفي فيديو جديد ردت بولند على الجدل الدائر وأكدت أن الاتصال حقيقي وأنها تمتلك الدليل على ذلك.

ونشرت بولند مقطع فيديو جديد عبر حسابها في “سناب شات” للرد مرة أخرى على أنباء فبركتها اتصالها مع لاعب النصر كريستيانو رونالدو بالذكاء الاصطناعي.

حليمة بولند: مكالمة رونالدو حقيقية

وعلقت على الفيديو المتداول: “كل الاحترام والتقدير لنادي النصر السعودي العالمي وأنا من محبيه ومحبين كريستيانو رونالدو.. ولكن وجب الرد على بعض الاتهامات والادعاءات بحقي”.

وقالت حليمة بولند في الفيديو المذكور بخصوص من قال إن هذه المكالمة المزعومة من كريستيانو هي مفبركة بالذكاء الاصطناعي: “كيف يكتب الذكاء الاصطناعي أن المتصل بها هو نادي النصر السعودي؟ كما هو واضح بصورة المكالمة التي نشرتها ورقم السويت 401 والتاريخ 4-8-2023.”

وأضافت أن التفاصيل كلها موجودة في بيانات المكالمة. وأردفت حليمة بولند أنها “تنتظر من إدارة الفندق الذي تقيم فيه استخراج كافة بيانات المكالمة وتوضيح الحقائق-كما قالت- .

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حليمة بولند في مهرجان عسير

وفي مشهد تال من الفيديو ظهرت حليمة بولند، في كامل أناقتها وهي تقول إنها “فخورة بوجودها في بلدها الثاني السعودية أثناء مشاركتها في مهرجان موسم عسير.

واستدركت:” ليست هناك كلمة توفي وتكفي معكم يا أهل السعودية مدينة بالفضل في نجاحاتها إلى السعوديين بعد رب العالمين- كما قالت –

وكشفت أن موضوع رونالدو “هو نوع من القفشات واتصال بالغلط كما حدث معها في كأس العالم بقطر” حسب وصفها.

هل يقاضيها نادي النصر؟

وكانت أخبار تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي أفادت عن عزم نادي النصر مقاضاة حليمة بولند، لفبركتها صوت رونالدو.

نظراً لأن النادي يمتلك الحقوق الحصرية في أي إعلان يتعلق باللاعب البرتغالي العالمي المنضم لصفوفه مؤخرا.

وبينما لم يصدر أي نفي رسمي أو تعليق من قبل صفحات نادي النصر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، شاركت حليمة بولند عبر حسابها في “سناب شات” مقطع فيديو قالت فيه: “حبايبي خلوا عنكم الذكاء الاصطناعي، وركزوا بذكائكم الطبيعي”.

وتساءلت النجمة الكويتية: “هل يعقل أن أكون بهالغباء أن أفبرك مقطع مثل هذا، يحولني إلى المساءلة القانونية، هل أنا مو عارفة العواقب الوخيمة، لتصرف غبي مثل هذا”.

وأضافت أن تصرفها كان عفوياً وبسيطاً كونها واحدة من جماهيره.

وتابعت:” صورت بكل بساطة وعفوية، فكان التصوير والتسجيل لأي واحد أو واحدة تشوف نجم تحبه أكيد راح تصور، مثل ما يصير مع جمهوري إذا شافوني، فما بالكم بنجم عالمي، كان كله من باب الفكاهة والضحك”.