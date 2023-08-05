هل قرر نادي النصر ملاحقة حليمة بولند بعد مكالمتها مع رونالدو!؟ (فيديو)

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وطن – انتشرت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، عن عزم إدارة نادي النصر السعودي برفع قضية ضد الإعلامية الكويتية حليمة بولند، بعد اتهامها بفبركة صوت النجم العالمي كريستيانو رونالدو في حديث خاص معها.

ولم يتم تأكيد تلك الأنباء، كما لم ينشر على منصات نادي النصر السعودي خاصةً في تويتر ما يؤكد أو ينفي ذلك .

يأتي ذلك، بعدما نشرت حليمة بولند فيديو توثق مكالمة بينها وبين كريستيانو رونالدو، عبر حسابها على “تيك توك”. .

يقول رونالدو في المكالمة: “مرحبا، يبدو أنني طلبت الرقم الخطأ.. أنا كريستيانو”، لترد حليمة صارخة: “كريستيانو رونالدو.. يا إلهي حقاً”.

مكالمة حليمة بولند وكريستيانو رونالدو

وضحك نجم النصر السعودي على رد فعل حليمة بولند، واستكمل: “كنت أريد أن أتصل بصديقي أعتذر”.

لكن حليمة ردت: “أنا صديقك.. وأقطن بالقريب منك، إحنا السويت اللي جنبك”.

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وسألها رونالدو عما تفعله هنا، لتجيب حليمة: “أنا مقدمة تلفزيونية، ونجمة مشهورة أيضاً”.

لكن شريك جورجينا كرر اعتذاره، مع إصرار حليمة أنها أفضل غلطة حدثت لها في حياتها وفي العالم.

وعلقت حليمة: “أحلى غلطة والله يجعل ما يغلط أحد غيرك، كريستيانو رونالدو طلع جاري الطوفة بالطوفة.. طبعًا هو في أبها لأن لديه مباراة مع النصر في بطولة الملك سلمان للأندية”.

وتفاعل الناشطون مع الحدث ما بين مشكك فيه، قائلين إنه تم باستخدام الذكاء الاصنطاعي.