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فضيحة جنسية جديدة للفنانة دومينيك حوراني.. هل كانت مع الخليجي “مشعل” أم شخص آخر؟ (شاهد)

الفضيحة الجنسية الجديدة لدومينيك حوراني: تفاصيل الأحداث والردود الأخيرة

كتب سالم حنفي
دومينيك حوراني
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وطن- من جديد، كشفت صفحة “شربليتا” الشهيرة على “انستغرام” والتي تصف تفسها بأنها ملكة الفضائح والحصريات في الوسط الفني العربي، عن فضيحة جنسية جديدة للفنانة اللبنانية دومينيك حوراني.

وظهرت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني فيما يبدو عبر بث خاص مع أحد الأشخاص وهي تستعرض بجسدها وهي عارية.

وقامت دومينيك حوراني بأداء رقصة خاصة لمن هو على الطرف الآخر من البث، مع قيامها بحركات إغراء واضحة قبل ان توجه له قبلة بطريقة بذيئة.

كما ظهرت دومينيك حوراني مرة اخرى وهي تقف امام سريرها في غرفة نومها، موجهة خلالها رسالة سادية لمعجبها الذي توجه له مثل هذه الفيديوهات.

كما قامت دومينيك حوراني بتنفيذ حركات إغرائية واضحة، تكشف أنها متعمدة القيام بما تقوم به، ربما من أجل مقابل مادي.

رقص خاص وقبلة مثيرة

وفي مقطع أخر ظهرت دومينيك حوراني وهي توجه حديثها للشخص الذي تقوم بأداء هذه الفيديوهات من أجله، موضحة انها ستقدم رقصة خاصة له ومن اجله،موضحة أنها قامت بخلع ملابسها موجهة له قبلة مثيرة.

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كما ظهرت لاحقا في مقطع آخر وهي تؤدي فقرة رقص خاصة من اجل الرجل الذي تحدثه، مع وضع فلتر كلب على وجهها.

وظهرت دومينيك حوراني في هذه الفقرة وهي ترتدي جيبة وتوب حمالات دون حمالة صدر، ثم قامت بتأدية حركات إغراء عبر كشف بطنها وهز صدرها.

دومينيك حوراني تمارس السادسة على مشعل!

وسبق وأن نشر حساب “شربليتا” العديد من الفيديوهات الخاصة بالفنانة اللبنانية “دومينيك حوراني“، تم تصويرها لها خلال قيامها ببثوث إباحية مع عدد من المتابعين على ما يبدو.

وفي أحد المقاطع الجنسية، ظهرت دومينيك حوراني وهي عارية على السرير في غرفة نومها وتخاطب شخصاً يدعى “مشعل”، وتصفه بالعبد والحيوان.

وعبرت دومينيك حوراني بأنها تحب الرجل “العبد المطيع” مثله لينفّذ لها كل أوامرها، على اعتبار أنها أميرة وملكة وشرف لكل رجل، على حدّ زعمها.

المصدرشربليتا ,انستجرام ، وطن

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