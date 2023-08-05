السبت, أغسطس 5, 2023
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حياتنا

دنيا بطمة تستعين بصدرها لمزيد من الإثارة.. جرأة غير مسبوقة (فيديو)

استعرضت دنيا بطمة أردافها حين تعمدت الجلوس بطريقة مثيرة قبل توجهها إلى الدار البيضاء

كتب رفيف عبدالله
دنيا بطمة تستعين بصدرها لمزيد من الإثارة.. جرأة غير مسبوقة (فيديو)
دنيا بطمة
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وطن- تجاوزت جرأة دنيا بطمة الحدود، في تطور جديد في استعراض مفاتنها، حين نشرت الفنانة المغربية مقطعاً جديداً ركزت به على إظهار صدرها على غير العادة.

وظهرت دنيا بطمة بالفيديو الذي نشرته عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على انستجرام، وهي تجلس في سيارة بينما ترتدي فستاناً شفافاً من ناحية الصدر.

وفي لقطة أخرى مشابهة، استعرضت دنيا بطمة نفس المكان بفستان آخر.

جلسة مثيرة

وبالأمس، استعرضت الفنانة المغربية أردافها حين تعمدت الجلوس بطريقة مثيرة قبل توجهها إلى الدار البيضاء.

ظهرت دنيا بفستان زهري لامع بفتحة في المنتصف من الأسفل تكشف ساقيها.

وتعمدت دنيا بطمة الجلوس بطريقة تبرز مؤخرتها وأردافها بوضوح، مستعينة بأغنية “قولي متى”، للفنان المغربي سعد لمجرد.

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مسؤول مغربي

في سياق آخر، كشف طليق دنيا بطمة المنتج البحريني محمد الترك، أنه في صدد زيارة المغرب لأخذ ابنتيه، لكنه ينتظر اتصالاً فقط من مسؤول كبير هناك ليساعده في دخول البلاد.

وأكد محمد الترك أن وضعه مادياً جيداً جداً، يسمح له ولأطفاله وأحفادهم في المستقبل بالعيش برفاهية.

المصدررصد ومتابعة وطن

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