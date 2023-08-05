الأحد, أغسطس 6, 2023
الرئيسيةرياضةالفيفا يُعاقب الزمالك بالإيقاف بسبب اللاعب إبراهيما نداي
رياضة

الفيفا يُعاقب الزمالك بالإيقاف بسبب اللاعب إبراهيما نداي

اتحاد الفيفا يُخطر نادي الزمالك بضرورة دفع رسوم حقوق الرعاية لنادي وادي دجلة الخاصة باللاعب إبراهيما نداي

كتب فارس أبو شيحة
الفيفا يعاقب الزمالك بسبب إبراهيما نداي
الفيفا يعاقب الزمالك بسبب إبراهيما نداي
- Advertisement -

وطن- خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، نادي الزمالك المصري، يلزمه بضرورة سداد مبلغ يقدر ب7 آلاف دولار لصالح نادي وادي دجلة، كرسوم حق رعاية للاعب إبراهيما نداي لاعب الفارس الأبيض الحالي، حتى يسمح له بالقيد الصيفي.

وبحسب التقارير الصحفية المصرية، فإن نادي الزمالك (الفارس الأبيض)، قد سدد القسط الأول في وقت سابق. كما وتلقى إنذارين من قبل اتحاد الفيفا من أجل سداد القسط الثاني، إلا أن النادي يعمل من أجل سداد المبلغ من أجل إنهاء الإيقاف من القيد من جديد في سوق الانتقالات الصيفية.

الفيفا يعاقب الزمالك المصري

وأوضحت التقارير، بأن الزمالك تسلم خطاباً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، يخطر فيه بإيقاف القيد، بسبب مستحقات اللاعب الغاني بنجامين أشيمبونج لاعب نادي الزمالك. حيث تبلغ قيمة المبلغ 180 ألف يورو. بعد أيام قليلة من خطاب الفيفا بإيقاف القيد، بسبب مستحقات لشبونة المتعلقة باللاعب شيكابالا.

كما وأردفت، ” المسؤولون في نادي الزمالك المصري، يسعون إلى قيد جميع لاعبي الفريق في القائمة الأولى. حيث أن أخر موعد لقيد جميع اللاعبين للأندية هو ال8 من شهر أغسطس الجاري”.

منع رحيل لاعبو الزمالك

وجاء قرار نادي الزمالك بقيد جميع اللاعبين في قائمته استعداداً للموسم المقبل. هو منع رحيل أي لاعب من فريق الفارس الأبيض بالمجان في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، إلى جانب حاجة النادي إلى المال للاستفادة من اللاعبين من أجل حل أزمة منع الفريق من قيد الصفقات.

- Advertisement -

واستكملت، ” يسمح لنادي الزمالك المصري للاعبيه بالرحيل عن صفوفه هذا الصيف، في حال تلقيهم العروض أو دخولهم في صفقات تبادلية فور حل أزمة إيقاف القيد، التي فرضت على الفريق الأبيض. بسبب مستحقات اللاعبين الخاصة بشيكابالا وبنجامين أشيمبونخ”.

إبراهيما نداي
إبراهيما نداي

يذكر بأن فريق الزمالك قد ودع البطولة العربية للأندية مؤخراً. بعد إقصائه من قبل فريق النصر السعودي في ختام منافسات دور المجموعات، حيث من المقرر أن يعود الفريق للتدريبات الجماعية. بقرار من المدرب الكولومبي أوسوريو في ال25 من شهر أغسطس الجاري.

المصدروطن + اليوم السابع + مواقع التواصل

اقرأ أيضاً

الهدهد

الفيفا يحقق في مزاعم قيام مدرب زامبيا بفرك صدر لاعبة من المنتخب النسائي في كأس العالم

رياضة

موعد مباراة الزمالك ضد الشباب والتشكيلة المتوقعة في البطولة العربية للأندية

الهدهد

صحيفة إسبانية: لاعبة المنتخب المغربي نهيلة بنزينة ستصنع التاريخ لهذا السبب!

رياضة

الفيفا يفرض عقوبة قاسية على نادي النصر السعودي.. وهذه تفاصيلها

رياضة

تعديل يطرأ على قانون التسلل الجديد في مباريات كرة القدم.. وهذه تفاصيله

رياضة

هكذا تفاعل نجوم الكرة العربية على قرار “الفيفا” سحب تنظيم كأس العالم للشباب من إندونيسيا بسبب إسرائيل

رياضة

لاعب ألماني يقترب من ارتداء قميص المنتخب الجزائري (فيديو)

رياضة

قرار جديد من الفيفا بشأن احتساب الوقت بدل الضائع في مباريات كرة القدم

رياضة

الفيفا يريد شراء ملعب بارك دي برينس في فرنسا لهذا السبب

رياضة

تقرير يكشف عن الحديث الذي دار بين رونالدو الظاهرة وميسي  في حفل ذا بيست (صور)

رياضة

تعرف على الفائزين بجوائز ذا بيست 2023

رياضة

تقرير يكشف هوية المُتوج بجائزة “ذا بيست” لعام 2022

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

لاعب عراقي يُسجل هدفاً عالمياً بعد مراوغة رائعة في البطولة العربية للأندية (شاهد)

حالياً .. أيهما أفضل: الإستثمار في الذهب أو الفضة!؟ .. ملياردير ومستثمر أميركي يجيب

حسن خاتمة.. لحظة وفاة مؤذن فلسطيني أثناء قراءة القرآن قبل صلاة الفجر

حمد الله في أزمة مع الاتحاد بشأن مستقبله ونادٍ سعودي مستعدٌ للتعاقد معه

ليندسي لوهان لا تخجل بجسدها بعد الولادة.. هكذا استعرضته بملابس داخلية واسعة (شاهد)

محادثات صينية – سعودية مع أسواق “الأسهم المتقاطعة” تنذر بتحولات تاريخية

ابنة عمرو دياب بقميص مفتوح بدون حمالة صدر وعشيقها يحاول تغطيتها بيديه (شاهد)

دنيا بطمة تستعين بصدرها لمزيد من الإثارة.. جرأة غير مسبوقة (فيديو)

ما فعله الشيخ أحمد الخليلي أثار دهشة الجاليات المسلمة بالسلطنة (شاهد)

طارق الزهراني.. أحد منسوبي الحرس الملكي السعودي يعلن انشقاقه (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC