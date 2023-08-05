الفيفا يُعاقب الزمالك بالإيقاف بسبب اللاعب إبراهيما نداي

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وطن- خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، نادي الزمالك المصري، يلزمه بضرورة سداد مبلغ يقدر ب7 آلاف دولار لصالح نادي وادي دجلة، كرسوم حق رعاية للاعب إبراهيما نداي لاعب الفارس الأبيض الحالي، حتى يسمح له بالقيد الصيفي.

وبحسب التقارير الصحفية المصرية، فإن نادي الزمالك (الفارس الأبيض)، قد سدد القسط الأول في وقت سابق. كما وتلقى إنذارين من قبل اتحاد الفيفا من أجل سداد القسط الثاني، إلا أن النادي يعمل من أجل سداد المبلغ من أجل إنهاء الإيقاف من القيد من جديد في سوق الانتقالات الصيفية.

الفيفا يعاقب الزمالك المصري

وأوضحت التقارير، بأن الزمالك تسلم خطاباً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، يخطر فيه بإيقاف القيد، بسبب مستحقات اللاعب الغاني بنجامين أشيمبونج لاعب نادي الزمالك. حيث تبلغ قيمة المبلغ 180 ألف يورو. بعد أيام قليلة من خطاب الفيفا بإيقاف القيد، بسبب مستحقات لشبونة المتعلقة باللاعب شيكابالا.

الفيفا يطالب الزمالك بدفع 7 آلاف دولار لوادي دجلة حق رعاية اللاعب إبراهيما نداي 🔴 pic.twitter.com/mS0zTuacOP — EParena.com (@EParena) August 5, 2023

كما وأردفت، ” المسؤولون في نادي الزمالك المصري، يسعون إلى قيد جميع لاعبي الفريق في القائمة الأولى. حيث أن أخر موعد لقيد جميع اللاعبين للأندية هو ال8 من شهر أغسطس الجاري”.

منع رحيل لاعبو الزمالك

وجاء قرار نادي الزمالك بقيد جميع اللاعبين في قائمته استعداداً للموسم المقبل. هو منع رحيل أي لاعب من فريق الفارس الأبيض بالمجان في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، إلى جانب حاجة النادي إلى المال للاستفادة من اللاعبين من أجل حل أزمة منع الفريق من قيد الصفقات.

مصدر بـ الزمالك: النادي تلقى خطابًا بإيقاف القيد لحين دفع 7500 دولار لصالح وادي دجلة حق رعاية إبراهيما نداي pic.twitter.com/PXzaQj7IaD — ملعب القاهرة24 (@Cairo24Sports) August 5, 2023

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واستكملت، ” يسمح لنادي الزمالك المصري للاعبيه بالرحيل عن صفوفه هذا الصيف، في حال تلقيهم العروض أو دخولهم في صفقات تبادلية فور حل أزمة إيقاف القيد، التي فرضت على الفريق الأبيض. بسبب مستحقات اللاعبين الخاصة بشيكابالا وبنجامين أشيمبونخ”.

يذكر بأن فريق الزمالك قد ودع البطولة العربية للأندية مؤخراً. بعد إقصائه من قبل فريق النصر السعودي في ختام منافسات دور المجموعات، حيث من المقرر أن يعود الفريق للتدريبات الجماعية. بقرار من المدرب الكولومبي أوسوريو في ال25 من شهر أغسطس الجاري.