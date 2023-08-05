ابنة عمرو دياب بقميص مفتوح بدون حمالة صدر وعشيقها يحاول تغطيتها بيديه (شاهد)

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وطن– لا تلتفت كنزي دياب، الابنة الأكبر للفنان المصري عمرو دياب من طليقته السعودية زينة عاشور، إلى الانتقادات والهجوم، بل وترفع مستوى الجرأة.

ونشرت ابنة عمرو دياب، صورة جديدة جريئة تجمعها بعشيقها في إسبانيا حيث تقضي إجازتها معه برفقة شقيقتها الأصغر جنا.

لا يوجد حمالة صدر

وظهرت كنزي دياب في الصورة وهي ترتدي هوت شورت، مع قميص نصف بطن تركته مفتوحاً ليكشف أنها لا ترتدي تحته حمالة صدر.

بينما كان عشيق ابنة عمرو دياب يحتضنها من الخلف، وكلاهما يقف أمام المرآة لالتقاط الصورة الجريئة.

ووثقت كنزي عمرو دياب، رحلتها البحرية مع عشيقها البريطاني، وما تخللها من لقطات فادحة.

رحلة بحرية

ففي إحدى الإطلالات، ظهرت كنزي برفقة عشيقها مرتدية (بلوزة كت) باللون الزهري بدون حمالة صدر مما ابرز عضو حساس من جسدها، مع ميني جيب سوداء.

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كما نشرت كنزي مقطع فيديو أثناء تواجدها على إحدى الجزر برفقة عشيقه. وثقت فيه احتفالا لزوار الجزيرة التي يبدو أنها مرخصة للتعري بشكل كامل.

وخلال تنقلها بالكاميرا، وثق الفيديو وجود سيدة عارية بشكل كامل وسط الجمع الحاضر للحفل. ما يؤكد أن هذه الجزيرة ربما مخصصة للعراة أو مسموح التعري عليها.

بكيني خيط

وأخيرا ظهرت كنزي دياب برفقة إحدى صديقاتها وهي ترتدي مايوه السباحة “البكيني” في انتظار ركوب اليخت للانتقال للجزيرة.

ولاحقا، نشرت كنزي عمرو دياب صورة لها برفقة صديقتها عقب صعودهما على اليخت، حث ظهرت مرتدية البكيني الخيط باللون الأحمر.