الجمعة, أغسطس 4, 2023
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نجاة عامل مخبز من الموت المحقق بعد إنقاذه من آلة العجن.. شاهد لحظات الرعب!

العامل ينجو من الموت بأعجوبة بعد أن تمسك بحياته ورفض الاستسلام

كتب سالم حنفي
نجاة عامل مخبز من الموت
نجاة عامل مخبز من الموت بعد أن أمسكت العجانة بطرف قميصه
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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة نجاة عامل في أحد المخابز من الموت المحقق بعد ان كتب الله له عمرا جديدا.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فبينما كانت آله العجين تدور وتقوم بعجن الدقيق، اقترب العامل منها أثناء قيامه بارتداء قميصه.

وظهر الفيديو لحظة إمساك عمود آلة العجن بطرف قميص العامل لتقوم بسحبه على الفور.

وأظهر العامل مقاومة كبيرة وهو يحاول الخلاص والإفلات من آلة العجن التي تسحبه بشدة نحو صحن العجين ، إلا أن العامل تمسك بحياته رافضا الاستسلام، وسط صراخه المستمر على أمل أن يسمعه أحد ويهب لإنقاذه ولكن دون جدوى.

لحظة إفلات العامل

وبحسب الفيديو، لم يستطع العامل النجاة من الموت المحقق إلا بعد أن تمكنت العجانة من تمزيق القميص من على جسده وسحبه إليها، ليفلت العمل من مصيره المجهول.

وبدى العامل في حالة ذهول وصدمة من الموقف المرعب لذي تعرض له، حيث بادر على الفور إلى إطفاء آلة العجن قبل أن يخرج من المكان مذعورا.

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ردود أفعال المغردين على الفيديو

ولفت المغردون إلى أن الفيديو تم تصويره في إيران، مشيين إلى خطورة ما حدث، واصفين المشهد بالمخيف، حيث أبدى البعض عدم قدرتهم على مشاهدته خشية من أن يكون العامل قد لقي حتفه.

وفي هذا السياق، قالت إحدى المغردات:” الحمدلله يوم سلم يارب لك الحمد م قدرت اشوف المقطع خليته الشاشة ع فوق حتى شفت رأسه تحرك عرفت أنه سلم الحمدلله”.

وقال آخر معلقا على الفيديو:”يا الله وسبحان الله يمااا فيديو مزعج للغايه ويعور القلب والحمدلله على السلامه فالحذرالحذر واسئلوا ربنا العظيم الجليل دوما السلامه في الصباح والمساء فلطف الله كبير عظيم ولاغيره مجير من إستجاره مخبز وغيره من أعمال حرفيه وآليات ذات مخاطر والطريق”.

ولم يخل الأمر من المزاح عبر الإشارة إلى قوة القميص الذي تمزق بصعوبة، حيث قال احدهم:” لحد يشتري هالآلة .. ولا ماركة هالقميص الي لابسة … مضاد رصاص تلف اعصابي شدعوه مصنوع من الياف الفولاذ .. اكثر شي غثني مو المكينة …القميص الي لابسة”.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن

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