مريم الدباغ تفضح عاملتها المنزلية وتنشر صورتها بعد فعلتها المشينة مع مدربة كلابها (فيديو)

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وطن– كشفت عارضة الأزياء التونسية، مريم الدباغ، تعرضها للسرقة من قبل العاملات لديها.

وقالت مريم الدباغ بفيديو نشرته عبر خاصية الستوري في انستجرام، إنها اكتشفت أن المدبرة المنزلية، والمسؤولة عن الكلاب، قامتا بسرقة منزلها.

ملابس ونقود

وأشارت مريم الدباغ إلى أنها تنبهت للسرقة بعد اختفاء نقود كانت تخبئها، وبعض القطع الثمينة من ملابسها.

وتابعت مريم: “داري تسرقت يا جماعة عندي زوز نساء يخدمو عندي.. واحدة تلم الدار و الأخرى تخدم نونو تتلهى بكلابي صغيراتي .. هربت وقت شلقت بالفلوس مش موجودة عملتلهم عركة و خوفتهم ماحبوش يقولو شكون”.

وحذرت العارضة التونسية متابعيها :”تسرقت في داري.. وحدة طردتها والاخرى هزت دبشها و هربت.. حبيت نقول الي تجيبو عباد لدياركم اعرفوا شكون تدخلو لدياركم توانسة ولا أفارقة … ملا تونس والله توجع القلب الواحد توكلو و تشربو و بعد يسرقك”.

أبلغت الشرطة

كما نشرت مريم صورة جواز سفر عاملتها الإفريقية التي سرقتها، معقبة: ” ها هي عاملة النظافة التي سرقتني ، هل يعرفها أحدكم”.

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وختمت: “لقد أبلغت الشرطة بالفعل ، لا تجلب أي شخص إلى منزلك بعد الآن”.