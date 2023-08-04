الجمعة, أغسطس 4, 2023
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في بثّ مباشر.. إيلون ماسك يقبل تحدٍ شاهده 47 مليون شخص في ساعات

إيلون ماسك يثبت أنه ليس مجرد عقل علمي، بل شخص يملك من آليات الاتصال ما يجعله قادرًا على صنع الترند في أي وقت شاء، وذلك من خلال بث مباشر له وهو يرفع أثقال بوزن 45 كيلوغرامًا.

كتب فهمي الورغمي
إيلون ماسك يرفع الأثقال
الملياردير الأمريكي إيلون ماسك
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وطن – منذ ثلاث سنوات كان يعتبره العالم رائد في صناعة الفضاء والتكنولوجيا، ولكن اليوم يثبت إيلون ماسك أنه ليس مجرد عقل علمي بل شخص يملك من آليات الاتصال ما يجعله قادراً على صنع الترند في أي وقت شاء.

إيلون ماسك، مؤسس شركات “تسلا” و”سبيس إكس” ومالك “إكس” (تويتر سابقاً)، خطف أنظار جمهوره ومتابعيه حول العالم بعرض مبهر لقوته ولياقته البدنية عبر بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي مقطع الفيديو الذي نُشِرَ، اليوم الجمعة، يظهر إيلون ماسك وهو يقف أمام صف من الأثقال في إحدى مكاتبه داخل مقرّ شركة سبيس إكس.

وفي خطوة مفاجئة، قرر أن ماسك يرفع الأثقال، وليس مجرد رفعها، بل أن يقوم بذلك أمام جمهوره والجميع يشاهدون بثًا مباشرًا.

كان الوزن الذي وضعه في يده اليمنى 45 كيلوغرامًا، وهو وزن يعتبر تحدٍ للكثير من الأشخاص، خاصةً بالنظر إلى أن إيلون ماسك في الـ 52 من عمره.

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هذا وحظي مقطع الفيديو بتفاعل واسع، حيث شاهده حتى توقيت كتابة هذه السطور أكثر من 47 شخص على منصة إكس، تفاعل معه ربع مليون متابع وأعاد مشاركته أكثر من 26 ألف شخص.

إيلون ماسك
إيلون ماسك يرفع اثقالا بوزن 45 كيلو
المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن

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