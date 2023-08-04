فيديو مقتل الشاب المغربي.. دافع عن فتاة فدهسه المتحرش بوحشية

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وطن- دفع شاب مغربي ثمن شهامته، بعدما قتل في عملية بشعة دهسا في مرآب أحد المطاعم بالدار البيضاء، ما أثار حالة واسعة من الغضب في البلاد.

ومقطع الفيديو الذي التُقطته كاميرا مراقبة، وثّق ما جرى في مرآب أحد مطاعم الوجبات السريعة، بمنطقة عين دياب في مدينة الدار البيضاء، وقد أظهر تلقي الشاب بدر بولجواهل ضربة قوية على الرأس، سقط على إثرها على الأرض.

الأكثر من ذلك أن المعتدي لم يكتفِ بهذه الضربة، لكنه توجه إلى سيارته وأزال لوحتها لإخفاء هويته، ودهس “بولجواهل” مرتين ثم هرب مسرعا.



هوية القتيل

و”بدر بولجواهل” شاب مغربي يبلغ من العمر 23 عاما، وكان يدرس في مرحلة الدكتوراه قبل أن يُقتل في هذه الحادثة البشعة، وتحدثت أنباء عن أن سبب المناوشات قيامه قبلها بالدفاع عن فتاة بعدما تحرش بها المعتدي.

وانتشر مقطع فيديو مؤثر، لوالدة القتيل وهي تتحدث باكية عن ألمها الشديد لفراق ابنها، قائلة إنها لم تكن تتوقع أن تكون نهايته بهذه الطريقة الصعبة على يد من وصفته بـ”شخص سفيه، لا يعرف الله”.

بيان أمني عن الحادثة

من جهتها، قالت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان، إنه تم توقيف شخص بمدينة العيون، للاشتباه في كونه المتورط الرئيسي في التسبب في وفاة أحد الأشخاص بعد صدمه بشكل متعمد بواسطة سيارة بمرآب مطعم للوجبات السريعة بمدينة الدار البيضاء.

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وقال البيان، إن المشتبه فيه الرئيسي، كان قد لاذ بالفرار مباشرة بعد ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية بمرآب للسيارات تابع لمطعم للوجبات السريعة بمنطقة عين الذئاب.

وأضاف أنه تم توقيف صهره أيضا وذلك للاشتباه في ضلوعه في “ارتكاب أعمال المشاركة والتستر”.

ووفق البيان، تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية وتوقيف باقي المتورطين فيها، وكذا الكشف عن خلفياتها ودوافعها الحقيقية، والتي ترجح المسارات الأولى للبحث إلى ارتباطها بخلاف عرضي تطور إلى جريمة مكتملة الأركان.

عقوبة المعتدي

وينص القانون المغربي على أن عقوبة جريمة القتل العمد في المغرب هي السجن المؤبد، وفي بعض الحالات يتم تشديد العقوبة لتصل إلى إعدام الجاني.