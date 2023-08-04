فضيحة الفنان المصري أحمد سلامة.. مارس الجنس “أونلاين” مع فتاة بعمر بناته! (شاهد)

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وطن – في واقعة صادمة تكشف بشكل حقيقي عن انحلاله الأخلاقي الذي انعكس على تربيته لابنته الممثلة “سارة”، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يمثل فضيحة للفنان المصري أحمد سلامة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي تعتذر “وطن” عن نشره احتراما لمشاعر قرائها واتباعا لأخلاق الميثاق الصحفي، الفنان أحمد سلامة وهو يمارس الجنس “أونلاين” مع إحدى الفتيات التي بعمر إحدى بناته.

وبحسب الفديو، ظهر الفنان أحمد سلامة في مكالمة فيديو مع إحدى الفتيات التي قامت هي بتسجيلها لابتزازه لاحقا كما هو واضح أو من خلال عصابات متخصصة في مثل هذه الامور، مخرجا قضيبه ويقوم بالاستمناء خلال حديثه مع الفتاة التي كانت عارية في حديثها معه.

كما ظهر الفنان أحمد سلامة وهو يقوم بحركات اللعق بلسانه تفاعلا مع الفتاة التي كانت تتحدث معه، ما جعله يظهر بشكل مهين في عمره الذي يقارب الـ63 عاما.

ويبدو من الفيديو الذي غزا مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم تصويره في الشتاء، حيث يظهر الفنان أحمد سلامة على سرير داخل غرفة مرتديا بلوفر من الصوف، ما يؤكد أن الفيديو يعود لفصل الشتاء.

وتأتي فضيحة الفنان المصري أحمد سلامة، في وقت لا يتوانى فيه عن الدفاع عن تعري ابنته الممثلة سارة سلامة المستمر والمثير للجدل سواء من خلال مشاهدها الجريئة أو إطلالاتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقال الفنان أحمد سلامة في حوار مع برنامج “بالخط العريض” الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب قبل أيام، أنه ينزعج جدًّا من تدخل الناس في حياة ابنته الشخصية والكلام عن ملابسها، زاعما أن “99% من اللي موجود على السوشيال ميديا مزيف، ونحن نعيش كارثة الموبايل والإنترنت والديجيتال”.

أحمد سلامة ينفي ضربه لابنته سارة سلامة

وفي نفس السياق، نفى الفنان أحمد سلامة ما تم تداوله عبر السوشيال ميديا عن قيامه بضرب ابنته سارة بسبب جرأة ملابسها وما تسببه من جدل.

وقال سلامة، إن هذه الأخبار غير حقيقية، موضحًا أن علاقته جيدة بابنته، وأن عدداً من الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي هي من تقف وراء هذه الشائعات وتروج لها.

وأضاف سلامة: “لا يوجد خلاف بيني وبين سارة، لما أنا أكون في خلاف مع بنتي، مين اللي هيبقى جنبها؟”، مشيرًا إلى أن سارة “تأخذ رأيه في جميع الأمور”.