غوارديولا يصدم برشلونة بشأن التعاقد مع برناردو سيلفا هذا الصيف (فيديو)

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وطن- علق المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بشأن اهتمام برشلونة بالتعاقد مع النجم البرتغالي برناردو سيلفا، في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المدرب غوارديولا في تصريح صحفي قبيل مواجهة القمة. أمام نظيره أرسنال على كأس درع الخيرية، المقرر إقامته الأحد، ” لم نتوصل بأي عرض رسمي من أجل برناردو سيلفا، إنه لاعب شديد الأهمية بالنسبة لنا. ولا نريد رحيله بأي شكل من الأشكال”.

غوارديولا وبرناردو سيلفا

وأضاف غوارديولا، ” اللاعب برناردو مثل غوندوغان الذي كان يدخل المراحل الأخيرة في عقده، وقد خسرنا لاعبين رائعين مثل غوندوغان ومحرز اللذين أضاف الكثير حتى اللحظات الأخيرة من الموسم المنصرم”.

كما وختم حديثه، ” لن أريد وجود أي لاعب لا يريد البقاء في الفريق، ولذلك سيتعين على أي راغب في الرحيل استشارتنا كجهاز فني. وكذلك الإدارة بشكل عام، ولكن بالنسبة لحالة برناردو وولكر لم يصل أي عرض رسمي لهما”.

🗣️ "بعض اللاعبين الذين يشعرون أنهم يريدون تجربة جديدة، لن أكون الرجل الذي يقول لا، لا، لا." يقول بيب غوارديولا إنه لن يقف أبدا في طريق لاعب لا يريد اللعب لمانشستر سيتي . اعرف هامور هبيد هلالي يقول بيب جوارديولا يرفض انه يفك برناردو سيلفا من شهور ويردد هالكلام بالمساحات بكل ثقه! pic.twitter.com/rQ39eniaiH — AbuAzoz (@ABUAZOZ1O) August 5, 2023

وحصل نادي برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية، على خدمات الألماني غوندوغان بالمجان من نادي مانشستر سيتي صاحب الثلاثية التاريخية الموسم المنصرم. كما ويحاول في الوقت ذاته إلى ضم البرتغالي جواو كانسيلو، ليعوض رحيل عثمان ديمبيلي.

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مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في كأس الدرع الخيرية

وسيلتقي فريق مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز. أمام الوصيف أرسنال، الأحد، على كأس الدرع الخيرية، داخل ملعب ( ويمبلي) في العاصمة البريطانية (لندن).

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين كلا الفريقين، عند الساعة السادسة مساءً. بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، والخامسة بتوقيت دولة مصر (القاهرة).

جوارديولا يوجه رسالة إلى برشلونة بشأن برناردو سيلفا: هو لاعبنا ونريده.. يجب أن يصل إلينا عرض.. يمكنهم المجيء والتفاوض pic.twitter.com/tbSUp5j88B — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 4, 2023

كما وسيواجه بعدها مانشستر سيتي نظيره بيرنلي، الجمعة، في أولى مبارياته بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، على أن يلتقي إشبيلية في نهائي كأس السوبر الأوروبي في ال16 من الشهر الحالي.