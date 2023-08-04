سبب رحيل سيد عبد الحفيظ عن صفوف نادي الأهلي المصري

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وطن- أعلن نادي الأهلي المصري رحيل سيد عبد الحفيظ، عن منصب مدير الكرة للفريق الأول، الجمعة، وعرض عليه الانضمام إلى عضوية مجلس إدارة شركة النادي ولجنة التخطيط للمارد الأحمر الأهلاوي خلال الفترة المقبلة.

وقال نادي الأهلي المصري في بيان نشره الجمعة، عبر حسابه على موقع (تويتر)، جاء فيه: ” النادي يوجه التحية والشكر للكابتن سيد عبد الحفيظ. بعد سنوات طويلة خدم فيها منظومة الفريق الأول لكرة القدم بكل إخلاص وأمانة”.

سبب رحيل سيد عبد الحفيظ

وأضاف النادي، ” الكابتن عبد الحفيظ بذل قصارى جهده وحقق مع كل عناصر منظومة العمل العديد من الإنجازات المحلية والقارية، وجاء هذا القرار بعد اجتماع الكابتن محمود الخطيب. رئيس النادي والمشرف العام على الكرة، وحسام غالي عضو مجلس إدارة النادي ولجنة التخطيط..”.

كما وأردف البيان، ” عبر الجميع عن خالص تقديرهم لكل ما قدمه الكابتن سيد عبد الحفيظ من جهد، وعلى وجه الخصوص أنه أحد أبناء النادي الذين حافظوا على قيمه وثوابته، ولم يتأخر يوماً عن طلب الاستعانة جهوده، لكن هناك رؤية مستقبلية لقطاع الكرة بالنادي تستوجب ضرورة إعداد كوادر جديدة للمرحلة القادمة”.

منصب سيد عبد الحفيظ الجديد

وختم البيان، ” إدارة نادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب، عرض على سيد عبد الحفيظ الانضمام إلى مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، بالإضافة إلى لجنة التخطيط من أجل الاستفادة من خبرته الإدارية والكروية خلال الفترة المقبلة”.

وفي السياق ذاته، علق الإعلامي المصري ولاعب الأهلي السابق أحمد شوبير، على رحيل سيد عبد الحفيظ عن نادي الأهلي، ” مفاجأ ة مدوية .. الأهلي يشكر الكابتن سيد عبد الحفيظ”.

🔴| الأهلي يشكر الكابتن سيد عبد الحفيظ.. ويشيد بما قدمه للنادي🦅 pic.twitter.com/LFzeiTse5K — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 4, 2023

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ومن المقرر أن يتولى منصب مدير الكرة الجديد بنادي الأهلي. خلفاً للكابتن سيد عبد الحفيظ الذي ترك المنصب بقرار إداري من قبل النادي، الكابتن خالد بيبو. مدير قطاع الناشئين السابق.

كما سيتولى منصب رئيس قطاع الناشئين الكابتن وليد سليمان وإعطائه كافة الصلاحيات. لتولي هذه المهمة، بعد تأهيليه إدارياً.

مفاجأه مدويه الاهلي يوجه الشكر للكابتن سيد عبد الحفيظ — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) August 4, 2023

وسبق وأن أعلن نادي الأهلي المصري(المارد الأحمر) في وقت سابق، رحيل أحمد أبو عبلة. رئيس الجهاز الطبي للنادي مع نهاية الموسم الحالي.

يذكر بأن الكابتن سيد عبد الحفيظ قد تولى منصب مدير الكرة بنادي الأهلي. قبل عام 2017، والعودة بعدها إلى هذا المنصب في عام 2018. قبل أن يعلن عن رحيله بقرار من إدارة المارد الأحمر الأهلاوي مؤخراً.