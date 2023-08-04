الجمعة, أغسطس 4, 2023
الرئيسيةحياتنارونالدو يفاجئ حليمة بولند داخل غرفتها بأحد فنادق السعودية وما دار بينهما...
حياتنا

رونالدو يفاجئ حليمة بولند داخل غرفتها بأحد فنادق السعودية وما دار بينهما لا يُصدق (فيديو)

وصف آخرون الأمر بـ"أحلام العصر" بأن يهاتف رونالدو حليمة بولند وفي خميس مشيط

كتب رفيف عبدالله
كريستيانو رونالدو يفاجئ حليمة بولند داخل غرفتها بأحد فنادق السعودية وما دار بينهما لا يُصدق (فيديو)
حليمة بولند ورونالدو
- Advertisement -

وطن- تصدر اسم الإعلامية الكويتية حليمة بولند، التريند بعد مكالمة هاتفية جمعتها مع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ونشرت حليمة بولند فيديو عبر حسابها على “تيك توك” توثق مكالمة بينها وبين كريستيانو رونالدو.

أنا نجمة

يقول رونالدو في المكالمة: “مرحبا، يبدو أنني طلبت الرقم الخطأ.. أنا كريستيانو”، لترد حليمة صارخة: “كريستيانو رونالدو.. يا إلهي حقاً”.

وضحك نجم النصر السعودي على رد فعل حليمة بولند، واستكمل: “كنت أريد أن أتصل بصديقي أعتذر”.

لكن حليمة ردت: “أنا صديقك.. وأقطن بالقريب منك، إحنا السويت اللي جنبك”.

وسألها رونالدو عما تفعله هنا، لتجيب حليمة: “أنا مقدمة تلفزيونية، ونجمة مشهورة أيضاً”.

- Advertisement -

أحلى غلطة

لكن شريك جورجينا كرر اعتذاره، مع إصرار حليمة أنها أفضل غلطة حدثت لها في حياتها وفي العالم.

وعلقت حليمة: “أحلى غلطة والله يجعل ما يغلط أحد غيرك، كريستيانو رونالدو طلع جاري الطوفة بالطوفة.. طبعًا هو في أبها لأن لديه مباراة مع النصر في بطولة الملك سلمان للأندية”.

وتفاعل الناشطون مع الحدث ما بين مشكك فيه، قائلين إنه تم باستخدام الذكاء الاصنطاعي.

بينما وصف آخرون الأمر بـ”أحلام العصر”، بأن يهاتف رونالدو حليمة وفي خميس مشيط.

المصدررصد ومتابعة وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

“ريما مناع راشد”.. سعودية ضحّت بنفسها لإنقاذ إخوتها من الموت ببطولة رهيبة

الهدهد

بدعوى تعاطفه مع الإخوان.. السعودية تُنكّل بـ طبيب مصري طالب مؤسسة حكومية بحقوقه

الهدهد

بعد التحذير من البامية المجمدة.. فيديو لفلاحة مصرية يثير رعب السعوديين

الهدهد

ضابط سعودي منشق يفجر صدمة: الملك سلمان أوصى بعزل ابنه محمد من ولاية العهد

تقارير

التطبيع الخليجي مع بشار الأسد حبر على ورق.. لماذا أوقفت السعودية والإمارات استثماراتهما؟

الهدهد

أعباء ثقيلة تنتظر السعوديين.. تكاليف الاقتراض تضرب رؤية محمد بن سلمان في مقتل

الهدهد

بحرينية تحرق صورة محمد بن سلمان وهتافات ضد آل سعود وآل خليفة (فيديو)

الهدهد

معتقل سعودي يضرب عن الطعام مع نفاد فرص تفادي الإعدام.. ما قضيته؟

تقارير

مقابل التطبيع .. هذه هي مطالب السعودية من إسرائيل

الهدهد

ممنوع من مغادرة السعودية.. أحدث ظهور للوليد بن طلال وجدل (فيديو)

حياتنا

تتعمد الإغراء.. ملكة كابلي تستعرض بفخذيها ومؤخرتها في الساحل الشمالي بمصر (فيديو)

تقارير

خرجت للعلن.. “لوموند” تكشف تفاصيل الأزمة بين محمد بن سلمان “ومعلمه السابق”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

دنيا بطمة تتعمد الجلوس بطريقة مثيرة تكشف حجم أردافها الكبير (فيديو)

بسمة بوسيل كادت تتسبب بنوبة قلبية لشاب.. “معندكيش دم ولا كرامة” (شاهد)

فيديو الاسانسير.. القصة الحقيقية وراء سحق طفل حتى الموت (شاهد)

جورج قرداحي يُحرج هاني شاكر أمام الآلاف في مهرجان جرش (فيديو)

ما فعله مُخترقون لحساب عثمان الخميس على إنستغرام أطلق حملة تضامن معه.. ما القصة؟

لحظات تحبس الأنفاس بعد انفلات حزام راكب طائرة شراعية في تركيا (شاهد)

في بثّ مباشر.. إيلون ماسك يقبل تحدٍ شاهده 47 مليون شخص في ساعات

وزير خارجية أوكرانيا: أردوغان هو الزعيم الوحيد في العالم الذي يمكنه فعل هذا الأمر!

الفيفا يحقق في مزاعم قيام مدرب زامبيا بفرك صدر لاعبة من المنتخب النسائي في كأس العالم

بهذه الطريقة الشنيعة مات 3 فيلة في الهند (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC