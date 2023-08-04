رونالدو يفاجئ حليمة بولند داخل غرفتها بأحد فنادق السعودية وما دار بينهما لا يُصدق (فيديو)

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وطن- تصدر اسم الإعلامية الكويتية حليمة بولند، التريند بعد مكالمة هاتفية جمعتها مع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ونشرت حليمة بولند فيديو عبر حسابها على “تيك توك” توثق مكالمة بينها وبين كريستيانو رونالدو.

أنا نجمة

يقول رونالدو في المكالمة: “مرحبا، يبدو أنني طلبت الرقم الخطأ.. أنا كريستيانو”، لترد حليمة صارخة: “كريستيانو رونالدو.. يا إلهي حقاً”.

وضحك نجم النصر السعودي على رد فعل حليمة بولند، واستكمل: “كنت أريد أن أتصل بصديقي أعتذر”.

لكن حليمة ردت: “أنا صديقك.. وأقطن بالقريب منك، إحنا السويت اللي جنبك”.

وسألها رونالدو عما تفعله هنا، لتجيب حليمة: “أنا مقدمة تلفزيونية، ونجمة مشهورة أيضاً”.

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أحلى غلطة

لكن شريك جورجينا كرر اعتذاره، مع إصرار حليمة أنها أفضل غلطة حدثت لها في حياتها وفي العالم.

وعلقت حليمة: “أحلى غلطة والله يجعل ما يغلط أحد غيرك، كريستيانو رونالدو طلع جاري الطوفة بالطوفة.. طبعًا هو في أبها لأن لديه مباراة مع النصر في بطولة الملك سلمان للأندية”.

وتفاعل الناشطون مع الحدث ما بين مشكك فيه، قائلين إنه تم باستخدام الذكاء الاصنطاعي.

بينما وصف آخرون الأمر بـ”أحلام العصر”، بأن يهاتف رونالدو حليمة وفي خميس مشيط.