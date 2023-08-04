الجمعة, أغسطس 4, 2023
الرئيسيةحياتنادنيا بطمة تتعمد الجلوس بطريقة مثيرة تكشف حجم أردافها الكبير (فيديو)
حياتنا

دنيا بطمة تتعمد الجلوس بطريقة مثيرة تكشف حجم أردافها الكبير (فيديو)

عادت أغنية "خربوشة" التراثية التي أحيتها دنيا بطمة بعد حذفها من "يوتيوب" بسبب استخدامها صورة الأمير عبد القادر الجزائري

كتب رفيف عبدالله
دنيا بطمة تتعمد الجلوس بطريقة مثيرة تكشف حجم أردافها الكبير (فيديو)
دنيا بطمة
- Advertisement -

وطن– استعرضت الفنانة المغربية دنيا بطمة، أردافها بفستان مثير، أثناء توجهها إلى الدار البيضاء، لإحياء حفلة هناك.

ونشرت دنيا بطمة مقاطع عبر خاصية الستوري على انستجرام، ظهرت فيها بفستان زهري لامع بفتحة في المنتصف من الأسفل تكشف ساقيها.

وتعمدت دنيا بطمة الجلوس بطريقة تبرز مؤخرتها وأردافها بوضوح، مستعينة بأغنية “قولي متى”، للفنان المغربي سعد لمجرد.

عودة خربوشة

في سياق آخر، عادت أغنية “خربوشة” التراثية التي أحيتها دنيا بطمة، بعد حذفها من “يوتيوب” بسبب استخدامها صورة الأمير عبد القادر الجزائري.

وجرى تعتيم صورة عبد القادر الجزائري فقط، دون تغييرات أخرى على الأغنية من ناحية التاريخ وعدد المشاهدات.

- Advertisement -

وكانت المغنية المغربية دنيا بطمة قد تفاجأت بحذف “كفر” الأغنية، بعد أيام قليلة من نشرها بالرغم من المشاهدات الكبيرة التي حققها كليب خربوشة.

حيث احتل المركز الخامس ضمن قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على المنصة الرقمية.

عقوبة يوتيوب

واتضح أن إدارة يوتيوب، عاقبت المغنية المغربية دنيا بطمة، بسبب الجزائري الأمير عبد القادر الذي أدرجت صورته في كفر الأغنية.

وظهر كفر أغنية “خربوشة” محتويا على صورة للأمير عبد القادر مع كلمات تحتها من نفس الأغنية توحي بالإساءة إليه.

الصورة قوبلت بموجة غضب عارمة في الجزائر، مع تحركات حقوقية وقانونيةعاجلة، دفعت إدارة يوتيوب لمعاقبة المغنية المغربية بحذفه.

المصدررصد ومتابعة وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

استعان بمسؤول مغربي.. محمد الترك يكشف عن خططه لاستعادة حضانة ابنتيه من دنيا بطمة

حياتنا

دنيا بطمة تهين الملك محمد السادس وتدوس صورته دون قصد.. شاهد ردة فعلها حينما انتبهت

حياتنا

دنيا بطمة في ظهور مثير على سريرها لتكشف للجمهور ما تشعر به (فيديو)

حياتنا

دنيا بطمة تفقد أسنانها بعد تعرضها لضرب مُبرح.. والحرب تشتعل!

حياتنا

دنيا بطمة تتخطى أزمة خربوشة بفستان قصير وحمالات صدر وبيكيني خيط (شاهد)

حياتنا

شقيقة دنيا بطمة في وضع حميمي مع زوجها والجمهور يهاجمها! (شاهد)

حياتنا

دنيا بطمة في ورطة.. محمد الترك يهددها بتسريب جديد: “أمتلك الحقوق وسأفعلها”

حياتنا

دنيا بطمة تنهار في بث مباشر بعد ليلة ساخنة على “خربوشة” في يوتيوب

حياتنا

دنيا بطمة ببدلة رقص هرباً من الأجواء الحارة (شاهد)

حياتنا

دنيا بطمة تفقد السيطرة على نفسها بهز مؤخرتها مع إطلاقها لـ “خربوشة” (شاهد)

حياتنا

دنيا بطمة تهز مؤخرتها بفستان مثير وتعلق: ” أنا عزيز عليا الجهد” (فيديو)

حياتنا

دنيا بطمة في ورطة حقيقية بعد هذا التصرف غير اللائق من طليقها محمد الترك (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مريم الدباغ تفضح عاملتها المنزلية وتنشر صورتها بعد فعلتها المشينة مع مدربة كلابها (فيديو)

رونالدو يفاجئ حليمة بولند داخل غرفتها بأحد فنادق السعودية وما دار بينهما لا يُصدق (فيديو)

بسمة بوسيل كادت تتسبب بنوبة قلبية لشاب.. “معندكيش دم ولا كرامة” (شاهد)

فيديو الاسانسير.. القصة الحقيقية وراء سحق طفل حتى الموت (شاهد)

جورج قرداحي يُحرج هاني شاكر أمام الآلاف في مهرجان جرش (فيديو)

ما فعله مُخترقون لحساب عثمان الخميس على إنستغرام أطلق حملة تضامن معه.. ما القصة؟

لحظات تحبس الأنفاس بعد انفلات حزام راكب طائرة شراعية في تركيا (شاهد)

في بثّ مباشر.. إيلون ماسك يقبل تحدٍ شاهده 47 مليون شخص في ساعات

وزير خارجية أوكرانيا: أردوغان هو الزعيم الوحيد في العالم الذي يمكنه فعل هذا الأمر!

الفيفا يحقق في مزاعم قيام مدرب زامبيا بفرك صدر لاعبة من المنتخب النسائي في كأس العالم

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC