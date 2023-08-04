دنيا بطمة تتعمد الجلوس بطريقة مثيرة تكشف حجم أردافها الكبير (فيديو)

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وطن– استعرضت الفنانة المغربية دنيا بطمة، أردافها بفستان مثير، أثناء توجهها إلى الدار البيضاء، لإحياء حفلة هناك.

ونشرت دنيا بطمة مقاطع عبر خاصية الستوري على انستجرام، ظهرت فيها بفستان زهري لامع بفتحة في المنتصف من الأسفل تكشف ساقيها.

وتعمدت دنيا بطمة الجلوس بطريقة تبرز مؤخرتها وأردافها بوضوح، مستعينة بأغنية “قولي متى”، للفنان المغربي سعد لمجرد.

عودة خربوشة

في سياق آخر، عادت أغنية “خربوشة” التراثية التي أحيتها دنيا بطمة، بعد حذفها من “يوتيوب” بسبب استخدامها صورة الأمير عبد القادر الجزائري.

وجرى تعتيم صورة عبد القادر الجزائري فقط، دون تغييرات أخرى على الأغنية من ناحية التاريخ وعدد المشاهدات.

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وكانت المغنية المغربية دنيا بطمة قد تفاجأت بحذف “كفر” الأغنية، بعد أيام قليلة من نشرها بالرغم من المشاهدات الكبيرة التي حققها كليب خربوشة.

حيث احتل المركز الخامس ضمن قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على المنصة الرقمية.

عقوبة يوتيوب

واتضح أن إدارة يوتيوب، عاقبت المغنية المغربية دنيا بطمة، بسبب الجزائري الأمير عبد القادر الذي أدرجت صورته في كفر الأغنية.

وظهر كفر أغنية “خربوشة” محتويا على صورة للأمير عبد القادر مع كلمات تحتها من نفس الأغنية توحي بالإساءة إليه.

الصورة قوبلت بموجة غضب عارمة في الجزائر، مع تحركات حقوقية وقانونيةعاجلة، دفعت إدارة يوتيوب لمعاقبة المغنية المغربية بحذفه.