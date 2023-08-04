جورج قرداحي يُحرج هاني شاكر أمام الآلاف في مهرجان جرش (فيديو)

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وطن– أحرج الإعلامي اللبناني ووزير الإعلام سابقاً، جورج قرداحي، الفنان المصري هاني شاكر، خلال تكريم الأخير في مهرجان جرش بالأردن.

وفي التفاصيل، كان جورج قرداحي، يكرم هاني شاكر في مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن، وفي كلمته سماه مرتين بـ”إيهاب” وليس “هاني”.

إيهاب!

وقال قرداحي في الكلمة: ” أنا ليا الشرف أنه باسم الأردن أكرم هذا الفنان الحبيب الكبير أمير الطرب في العالم العربي، أستاذ إيهاب.. أنا بكن لك كل الاحترام والمحبة”.

وتابع الإعلامي اللبناني: “اللي بيكرم أستاذ إيهاب كأنه بيكرمني أنا”.

وظهر الارتباك على وجه الفنان هاني شاكر، فهمس في أذن جورج قرداحي، ليتدارك الأخير الموقف ويعتذر منه على الفور أمام الجميع.

هاني شاكر في جرش

فقال هاني شاكر ضاحكاً: “متقلقوش أنا وإيهاب إخوات مفيش فرق بينا”.

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وقدم هاني شاكر في مهرجان جرش مجموعة كبيرة من أغنياته القديمة والحديثة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وبدأ الفنان المصري الحفل بأغنيته الشهيرة بحبك أنا، ثم مجموعة من الأغنيات تحت قيادة المايسترو مصطفى حلمي.