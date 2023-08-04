الجمعة, أغسطس 4, 2023
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رياضة

بعد ظهوره الأول مع النصر السعودي.. ساديو ماني يؤدي مناسك العمرة (صور)

ساديو ماني يرتدي اللباس الأبيض لتأدية مناسك العمرة مع زملائه في الحرم المكي الشريف

كتب فارس أبو شيحة
ساديو ماني يؤدي مناسك العمرة
ساديو ماني يؤدي مناسك العمرة
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وطن- أدى النجم السنغالي الدولي ولاعب النصر السعودي الجديد ساديو ماني، مناسك العمرة بلباس الأبيض مع زملائه، عقب مشاركته في مباراته الأولى أمام الزمالك بالبطولة العربية للأندية، المقامة في المملكة العربية السعودية.

وتداول النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للاعب السنغالي ساديو ماني. وسيكو فوفانا مع زملائهم في صفوف فريق النصر السعودي، خلال تأديتهم مناسك العمر ة في الحرم المكي الشريف.

ساديو ماني يؤدي مناسك العمرة

وظهر السنغالي ماني مع صفوف نادي النصر السعودي (العالمي)، لأول مرة خلال المباراة الماضية. أمام الزمالك المصري، في ختام منافسات دور مجموعات البطولة العربية للأندية، المقامة في السعودية.

كما وحسم نادي النصر السعودي بطاقة التأهل إلى دور ربع نهائي البطولة العربية للأندية، عقب التعادل الإيجابي بهدف لكليهما أمام الزمالك المصري (الفارس الأبيض).

وانضم السنغالي ساديو ماني إلى صفوف تشكيلة النصر السعودي لمزاملة الدون رونالدو، قادماً من صفوف نادي بايرن ميونخ الألماني حتى صيف 2027.

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كما وسيتقاضى ماني راتب 40 مليون يورو في الموسم الواحد فقط، مع نادي النصر السعودي. بعد إتمام الصفقة مع اللاعب بقيمة 35 مليون يورو. وفق ما ذكرته التقارير الصحفية.

ساديو ماني يؤدي مناسك العمرة
ساديو ماني يؤدي مناسك العمرة

مباراة النصر السعودي القادمة في البطولة العربية للأندية

وسيلتقي فريق النصر السعودي بعد حسم بطاقة العبور إلى دور الربع النهائي على حساب الزمالك المصري، نظيره الرجاء الرياضي المغربي، الأحد، في مواجهة قوية ومثيرة ولا تقبل القسمة على اثنين.

كما وستكون مباراة النصر والرجاء، في تمام الساعة السادسة مساءً. بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، على ميدان ملعب ( الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية).

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